Veteranos, en la antesala de la deportación

La celebración en Estados Unidos del Día de los Veteranos tiene un sabor amargo para ex combatientes hispanos como Mario Martínez, quienes temen ser deportados a pesar de haber puesto en riesgo su vida por el país.

El inmigrante llegó a Estados Unidos cuando tenía tres años. Con apenas 16 años se reclutó en las Fuerzas Armadas y a los 17 ya hacía parte del Ejército, a la vez que era un residente permanente.

“Cuando entramos al Ejercito nos dijeron que éramos americanos, yo era tan joven que me lo creí”, recuerda dijo este ex soldado de 54 años y oriundo de Durango, México, quien por seis años prestó sus servicios al país.

"Si me dijeran que tengo que ir a la cárcel unos cinco años para que no me deporten, yo lo haría. Prefiero estar encerrado a estar lejos de mi familia y mi país".