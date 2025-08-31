Venezuela exige que EU se aleje de sus costas

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, exhortó a Estados Unidos a alejarse del territorio y de las costas de su país y a ocuparse de los “terribles problemas” que, dijo, sufre el país norteamericano, a cuyo Gobierno el chavismo acusa de desplegar “buques de guerra” en el Mar Caribe como parte de sus “acciones hostiles”.

“Resuelvan sus problemas y aléjense de las costas de Venezuela, aléjense del territorio de Venezuela”, expresó durante la última jornada de la segunda etapa del alistamiento de milicianos que comenzó el viernes, convocada por el mandatario Nicolás Maduro en respuesta a las “amenazas” de EU.

El Gobierno venezolano, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó el martes de que Estados Unidos planea enviar “un crucero lanzamisiles” y “un submarino nuclear de ataque rápido” a las costas venezolanas la próxima semana.

Maduro pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, interceder para que el Gobierno de Estados Unidos cese sus “acciones hostiles”.

Rodríguez volvió a advertir que Venezuela será la “peor pesadilla” de EU y que “las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir” a la nación sudamericana.

“Lo deben tener muy claro, (Estados Unidos) es un país que, producto de un sistema imperialista, depredador de la naturaleza, de un sistema expansionista, que nos concibe al resto de los países como sus colonias, sufre y padece terribles problemas: sociales, económicos y políticos. Es un sistema en crisis”, señaló la funcionaria.

Entretanto, la también ministra de Hidrocarburos aseguró que el pueblo venezolano se prepara para “defender cada milímetro” de su territorio ante la intención que, aseguró, tiene Washington de “agredir” al país caribeño para “apoderarse” de sus “inmensas riquezas energéticas”.

EFE

Rechaza Caracas etiqueta de “narcoterrorismo”

La administración venezolana rechazó los señalamientos por parte de la Unión Americana de que se haya supuestamente convertido en un Estado narcoterrorista, lo que la vicepresidenta calificó como “una de las peores farsas y patrañas”.

“Son unos tremendos farsantes e inmorales al pretender acusar al noble pueblo de (Simón) Bolívar, de (Hugo) Chávez, de narcotraficante. Venezuela, ustedes lo saben, es un pueblo de paz, es un pueblo de esperanza, no solo para nuestro país, sino también para los pueblos del mundo”, dijo Rodríguez.

Crece presión en la zona

Washington duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, acusa al líder chavista de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

CT