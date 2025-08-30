Primer ministro de hutíes murió en un ataque de Israel en Yemen

Los hutíes del Yemen anunciaron este sábado 30 de agosto que el primer ministro del grupo rebelde pro iraní que controla parte del país, Ahmed al-Rahawi, murió en un ataque aéreo israelí registrado el pasado jueves.

"Anunciamos el martirio el jueves del muyahidín Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primer ministro del Gobierno de Cambio y Construcción, junto con varios de sus colegas ministros", señaló la presidencia hutí en un comunicado en redes, dado a conocer por la cadena Al Jazeera.

Las fuentes añadieron que el ejército de Israel atacó la capital Saná el jueves pasado, en el marco de los enfrentamientos entre Israel y los hutíes del Yemen que comenzaron después del inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

Al-Rahawi, primer ministro del gobierno liderado por los hutíes en las áreas del país dividido que los rebeldes controlan desde agosto de 2024, fue atacado junto con otros miembros del gobierno, cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año, según los rebeldes.

El brazo político de los hutíes enfatizó que su gobierno e instituciones aún son capaces de cumplir con sus deberes después de que miembros del gabinete fueran asesinados por Israel.

