Venezuela espera conocer candidatos oficiales que se medirán con Maduro

Venezuela está a la espera de conocer los candidatos oficiales que se medirán con el presidente y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, pues algunos de los que anunciaron su aspiración se retiraron o evalúan su participación.

Para estos comicios, que no contarán con la participación de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por considerar que no están dadas las condiciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió el proceso de inscripción de candidaturas, el cual cerrará mañana lunes.

Entre este mismo lunes y martes los aspirantes deberán entregar personalmente al CNE el formulario que completaron vía web para formalizar su inscripción.

Hasta este domingo sólo se conoce que Maduro oficializará su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el martes, mientras que los demás precandidatos que han manifestado su aspiración no han confirmado cuándo se inscribirán.

El precandidato opositor Henri Falcón, que forma parte de la MUD y que negó haber firmado el acuerdo de la coalición en el que anunciaron que no participarían en las elecciones, dijo que evalúa si inscribir o no su candidatura en las elecciones, en las que cree que se pueden lograr "mejores" condiciones.

En una entrevista al diario El Universal indicó que está "observando los acontecimientos" y que una vez que tenga "claro el panorama" anunciará su decisión al país.

El opositor indicó que las elecciones no pueden ser el 22 de abril, porque a su juicio "es imposible en la práctica desarrollar un proceso electoral presidencial en tan poco tiempo", aunque el CNE ya ha ratificado que las presidenciales serán en esa fecha.

Falcón señaló que está pidiendo condiciones que "tienen que ver con el uso igualitario de los medios públicos y también el acceso de la publicidad y la propaganda en los medios privados; la limitación de las cadenas presidenciales; la paridad en los miembros de las mesas".

También exige "la revisión exhaustiva de todos los elementos tecnológicos que caracterizan el proceso electoral en Venezuela (...) la seguridad y garantía al libre tránsito, no solo del candidato y de todas las organizaciones políticas".

"Estamos evaluando ese cuadro, para tomar una decisión que tiene que corresponderse con las grandes expectativas del país", dijo e insistió en que cree que se pueden lograr.

El opositor dijo además que pedía la "presencia de Naciones Unidas, en el proceso completo del calendario electoral".

Por su parte, el empresario venezolano Leocenis García, que presentó el pasado viernes un plan de Gobierno, dijo hoy que no irá a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, debido a que no está de acuerdo con la forma en que se convocaron estos comicios.

"Yo no puedo ser candidato a las elecciones del 22 de abril porque esas elecciones no se corresponden con lo que yo pienso, que tiene que ser un proceso (...) producto de un acuerdo", dijo García, que aunque señaló que no tiene ningún impedimento para ser candidato insistió en que "en las actuales condiciones" no se presentaría.

En ese sentido, García, que lidera el movimiento Prociudadanos, indicó que lo que postuló el pasado viernes como "candidato" fue un "proyecto de país".

"Lo que nosotros hicimos fue presentar un plan porque Venezuela lleva 60 años de mesías en mesías, de brujo en brujo, de un hombre mágico sacado de un sombrero que va a resolver los problemas del país (...) no hay un proyecto de país, nosotros lo que presentamos como candidato fue un plan y ese plan lo puede encarnar cualquiera", insistió.

Manifestó que la convocatoria a elecciones tiene que ser producto de "un consenso" entre oposición y Gobierno, por lo que consideró que la fecha de los comicios debe ser diferida ya que "fue convocada unilateralmente" tras el fracaso de diálogo en República Dominicana.

Entretanto, el precandidato Claudio Fermín anunció el jueves el retiro de su candidatura ante la "inviabilidad de lograr una candidatura" unitaria en la oposición.

Los otros aspirantes, como el pastor evangélico Javier Bertucci o Luis Alejandro Ratti -cercano al chavismo- no se han manifestado sobre la inscripción de su candidatura.

YR