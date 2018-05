Trump sí reembolsó pago a actriz porno, admite abogado

El presidente Donald Trump reembolsó a su abogado Michael Cohen los 130 mil dólares que pagó a la actriz pornográfica Stormy Daniels para que firmara un acuerdo de confidencialidad, reconoció hoy por primera vez el abogado del mandatario, Rudolf Giuliani.

Trump negó el mes pasado, en una conversación con reporteros a bordo del Air Force One, tener conocimiento del pago del dinero, poco antes de que las oficinas de Cohen en Nueva York fueran blanco de una redada por autoridades de la ciudad.

"No sabía los detalles, pero sabía del arreglo general. Lo canalizó a través de un bufete jurídico y el presidente lo repagó", dijo a la cadena Fox News en el programa de Sean Hannity, uno de los más influyentes comentaristas conservadores de Estados Unidos y amigo personal de Trump.

Daniels ha declarado que los 130 mil dólares fueron en pago por su silencio a fin de que no hablara a los medios o públicamente de su relación extramarital con Trump a partir del 2006, a pesar de que Trump la ha negado.

Inicialmente Cohen declaró que el dinero, pagado a Daniels dos semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016, provino de sus propios recursos y que nunca fue reembolsado ni por la campaña de Trump ni por la Organización Trump.

"Ese dinero no fue dinero de la campaña. Lo siento, no es dinero de campaña, no es una violación de las finanzas de la campaña", insistió el abogado de Trump.