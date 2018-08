Trump se deslinda de veredicto contra Manafort

El presidente estadunidense Donald Trump se deslindó hoy del veredicto de culpabilidad por acusaciones de fraude bancario y de mentir a las autoridades contra su ex jefe de campaña, Paul Manafort, a quien llamó una "buena persona".

"Esto no me involucra, pero aún así siento que es muy triste lo que ha pasado. Esto no tiene que ver con colusión rusa. Empezó como colusión con Rusia... esto es una cacería de brujas que termina en desgracia".

"Paul Manafort es una buena persona... Esto no me involucra, pero aún así siento que es muy triste lo que ha pasado. Esto no tiene que ver con colusión rusa. Empezó como colusión con Rusia... esto es una cacería de brujas que termina en desgracia", dijo.

Trump, quien hizo las declaraciones en comentarios a reporteros durante una visita a Virginia del Oeste, evitó hablar en detalle de otro proceso legal, la declaratoria de culpabilidad en Nueva York de su exabogado personal, Michael Cohen.

Manafort fue encontrado este martes culpable de ocho de las 18 acusaciones en su contra y no hubo consenso en las 10 restantes, por lo que podría ser de nuevo juzgado por esos cargos en otro proceso legal.

Manafort, de 69 años, fue hallado culpable de cinco acusaciones federales de fraude fiscal, dos acusaciones de fraude bancario y una acusación de esconder cuentas bancarias extranjeras, suficientes para dejarlo en prisión de por vida cuando sea sentenciado.

Aunque se ha especulado sobre la posibilidad de que Trump emita un indulto presidencial a favor de Manafort, hasta el momento la Casa Blanca ha evitado hablar sobre el tema.

El senador demócrata Mark Warner advirtió al presidente sobre el peligro de perdonar a Manafort. "Cualquier intento del presidente de perdonar al señor Manafort o interferir en la investigación de su campaña, sería un enorme aviso de poder y requeriría una acción inmediata del Congreso".

El senador demócrata Richard Blumenthal coincidió que un perdón presidencial a Manafort podría ser equivalente a un acto de "obstrucción de la justicia" por parte de Trump.

Manafort, quien dirigió la campaña de Trump de junio a agosto de 2016, también es acusado de violar sus obligaciones de presentar reportes de bancos y cuentas financieras en el extranjero.