Trump niega que reunión entre Putin y Zelenski sea condición para verlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este jueves que sea indispensable una reunión entre el mandatario ruso, Vladímir Putin, y su par ucraniano, Volodímir Zelenski, como condición para que él mismo sostenga un encuentro con el líder del Kremlin.

Trump hizo esta aclaración ante los medios un día después de que la Casa Blanca informara su intención de reunirse la próxima semana con Putin y, posteriormente, celebrar una reunión trilateral con Zelenski con el objetivo de buscar una salida a la guerra en Ucrania.

Al ser consultado si era necesario que Putin se encontrara previamente con Zelenski para que se concretara su reunión con él, el mandatario estadounidense respondió tajantemente: “No, no”.

La declaración llega en la víspera de que venza el plazo de diez días que Trump dio a Putin para ordenar un alto el fuego en Ucrania. De no cumplirse, el presidente advirtió que impondrá sanciones destinadas a frenar el comercio de Rusia con terceros países.

Al ser preguntado si el ultimátum sobre Putin sigue en pie, Trump respondió: "Dependerá de él, veremos lo que tiene que decir. Pero dependerá de él. Estoy muy decepcionado".

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, mantuvo el miércoles en Moscú una reunión de tres horas con Putin en la que abordaron la posibilidad de celebrar la próxima semana una cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia que ponga fin a la guerra de Ucrania.

Putin aseguró este jueves en televisión que el interés de reunirse próximamente proviene de ambas partes.

El jefe del Kremlin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019 en Helsinki, durante el primer mandato del republicano.

