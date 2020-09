Trump libra primer debate; Biden queda a deber

De acuerdo con expertos consultados por este medio de comunicación, Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), salió bien librado del primer debate con el exvicepresidente Joe Biden.

El encuentro se realizó en Cleveland, Ohio, y estuvo marcado por las interrupciones de Trump.

Para Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), si bien hubo mejor estrategia y estructura en el discurso del demócrata, no fue hábil para encarar los ataques del republicano.

“En el conjunto de todo el debate la ventaja que tiene Biden es muy poca porque, aunque sale con puntos relevantes, no son tantos como los que se podría pensar, sobre todo en temas polémicos”, dijo el académico.

Eduardo González, profesor de Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey, coincidió con Castillo sobre el papel de Trump y enfatizó que en el ejercicio resaltaron las ofensas y no hubo claridad en las propuestas de los candidatos sobre temas como Ley y Orden, Corte Suprema, Cambio Climático, Economía, Racismo y COVID-19.

“Trump demostró que se siente bien en esos terrenos y viene a ratificar lo que viene diciendo sobre la pasividad de Joe Biden: que es tímido, frío. Ni siquiera miraba al presidente al hablar con él y en varias ocasiones lo llevó a su desesperación, lo orilló a callarlo y llamarle payaso. Trump logró envolver no sólo a Biden, sino también al moderador”, acentuó.

En contraparte, Guadalupe González, analista internacional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), subrayó que Biden mostró una agenda más definida mientras que Trump sólo reaccionó a lo que decía.

“(Biden) logra emitir sus mensajes, se presenta sereno, político y conocedor. Todo el tiempo le habla a la población”, mencionó la investigadora.

La mayoría de los sondeos que llevaron a cabo medios de comunicación y casas encuestadoras señalaron que Trump ganó el primer round rumbo a las próximas elecciones en el país vecino.

Durante el debate presidencial, Trump advirtió de un posible fraude en su contra. AP/C. Kaster

Trump pone en duda legitimidad de elección en EU

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, dijo que el ganador de las elecciones del 3 de noviembre podría no conocerse “durante meses”.

“Podríamos no saberlo. Esto no va a terminar bien”, señaló el mandatario durante el debate que sostuvo con Joe Biden, candidato demócrata a la Casa Blanca.

Además, el magnate advirtió de un “posible fraude electoral” en su contra y aseguró que cuenta con el Supremo Tribunal si hay algún problema en el recuento de las papeletas.

“Me gustaría que mis seguidores fueran a las urnas y las vigilaran con mucho cuidado, les insto a que lo hagan. Urjo a mi gente, espero que esto sea una elección justa, si veo decenas de miles de votos siendo manipulados no lo puedo tolerar”, indicó.

El mandatario incluso ha insinuado repetidamente que podría no aceptar los resultados si no se le declara vencedor.

Antes esas afirmaciones del presidente, el aspirante demócrata respondió que Trump “tiene miedo de contar los votos. Aceptaré el resultado de las elecciones y les digo el porqué. Porque una vez que todos los votos hayan sido contados, el ganador seré yo”.

Además, Biden apuntó que en caso de que los resultados le favorezcan, será “presidente de demócratas y republicanos”.

El debate se celebró en Ohio, uno de los estados que cambian su preferencia de una elección a otra y que Trump logró ganar en 2016. Ahora, Biden encabeza las encuestas en ese bastión con 49% de las preferencias, frente a 45.7 por ciento de su oponente.

Frente a frente

"No hay nada inteligente en ti, Joe. En 47 años en cargos públicos no has hecho nada".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

"Todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. Todo el mundo lo sabe, es un mentiroso".

Joe Biden, candidato a la Casa Blanca.

Corte, salud y protestas

Ayer, durante el debate rumbo a la presidencia de Estados Unidos, tanto Donald Trump como Joe Biden abordaron el tema de salud, donde el demócrata destacó el legado del expresidente Barak Obama. En cuanto a la nominación para la Suprema Corte, el magnate apuntó que impulsará a su elegida para que asuma antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

También se puso sobre la mesa el manejo de la pandemia y la crisis económica. Además, ambos tocaron la crisis racial, para la cual el mandatario apuesta por mano firme, mientras que el exvicepresidente enfatizó que para calmar las protestas es necesario lograr equidad entre los estadounidenses.