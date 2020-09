Leonardo DiCaprio participa en documental e invita a votar

La lucha de Donald Trump y Joe Biden rumbo a la presidencia de los Estados Unidos sirvió como inspiración para que Netflix desarrollara la serie documental "Whose vote counts, explained", y como parte de la promoción, Leonardo DiCaprio compartió un pequeño adelanto de lo que será su participación en el proyecto.

A través de su cuenta de Instagram, el actor subió un clip de una parte del primer capítulo, en donde habla acerca del vínculo que existe entre el sufragio y la tan anhelada igualdad entre los ciudadanos.

"En 1776 votar era un privilegio al que prácticamente sólo accedían los hombres blancos con propiedades. Sin embargo, todos hemos sido creados iguales, aunque realmente no lo seremos hasta que no votemos todos. Así que no esperen más", es el fragmento que el ganador del Oscar recita.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 400 mil reproducciones y dejó impactado a los seguidores del también productor de cine.

"Leo y Selena, por favor hagan una película juntos", "Estás trabajando muy duro para tener influencia en las elecciones, no Leo?", "Propaganda o verdad, depende qué lado escojas" e "Increíble proyecto. Mis artistas favoritos envueltos en algo mejor" son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Además del protagonista de películas como "El Lobo de Wall Street", "Titanic" y "El hombre de la máscara de hierro", el programa contará con la participación de personalidades como John Legend, Selena Gomez, Arnold Schwarzenegger y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

"Whose Vote Counts, Explained" contará lo complicado que puede ser la vida política y la manera en que las personas poderosas lo usan a su conveniencia. Estará conformado de tres episodios donde las celebridades tienen la misión de animar al público a que ejerzan su derecho al voto.

jb