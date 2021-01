¿Trump incitó a irrumpir en el Capitolio? Estas fueron sus declaraciones

Fanáticos del presidente Donald Trump marcharon este miércoles al Capitolio, irrumpieron violentamente en el Congreso, causaron destrucción y obligaron a suspender por unas horas la sesión donde debía certificarse la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales del 3 de noviembre.

"Si ustedes no pelean endemoniadamente, no van a tener un país. Ustedes son las personas reales. Son las personas que construyeron a la nación"

En los actos de violencia murieron cuatro personas, hubo heridos y decenas de detenidos. Políticos exigen hoy que Trump sea destituido y Biden lo responsabilizó por lo que llamó "un ataque sin precedentes" a la democracia estadounidense.

Antes de marchar al Capitolio, los manifestantes escucharon a Trump al mediodía, frente al parque de la Elipse en lo que denominó "Save America Rally" (El Mitin para Salvar Estados Unidos). ¿Realmente instó a la gente a manifetarse de esta manera? Esto es parte de lo que dijo:

"Si ustedes no pelean endemoniadamente, no van a tener un país", afirmó. "Ustedes son las personas reales. Son las personas que construyeron a la nación. No son las personas que derribaron esta nación", continuó delante de miles de personas a las que había convocado días antes para lo que denominó una "manifestación salvaje".

"Ahora, depende del Congreso enfrentar este ataque atroz a nuestra democracia", añadió.

"Vamos a caminar al Capitolio, y vamos a ovacionar a nuestros valientes senadores y congresistas y mujeres. Y probablemente no vamos a ovacionar tanto a algunos de ellos, porque uno nunca se recupera el país con debilidad, hay que demostrar fortaleza y hay que ser fuertes". Entre ovaciones, continuó: "Vamos a tratar de dar a nuestros republicanos: los débiles, porque los fuertes no necesitan nuestra ayuda, vamos a tratar de darles el orgullo y la audacia que necesitan para recuperar nuestro país. Así que caminemos por Avenida Pennsylvania".

No paró allí.

"Nunca cederemos, nunca concederemos. Eso no va a pasar. No concedes cuando hay robo involucrado. Nuestro país ha tenido suficiente. No vamos a aceptarlo más, y de eso se trata todo esto. Para usar un término favorito que ustedes mismos idearon, detendremos el robo".

La gente, en respuesta, comenzó a corear: "¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!"

Luego del discurso de poco más de una hora, la gente se dirigió al Capitolio, donde algunos se enfrentaron a la policía y, tras romper el cerco, irrumpieron violentamente en el recinto.

