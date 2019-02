Trump habla con Moon Jae-in sobre Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que no tiene prisa para completar el proceso de desnuclearización de Corea del Norte siempre que no haya más ensayos nucleares o de misiles, después de hablar por teléfono sobre el tema con su homólogo surcoreano, Moon Jae-in.

Trump dijo a los periodistas que había conversado con Moon sobre la cumbre que mantendrá la semana que viene en Vietnam con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y adelantó que este miércoles hablará sobre el mismo tema con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.

"El objetivo final es la desnuclearización de Corea del Norte, y creo que la veremos. Pero no tengo un calendario urgente al respecto", afirmó el mandatario desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

"No tengo ninguna prisa, mientras no haya ensayos (nucleares), no tengo prisa", agregó.

Trump aseguró que Corea del Norte "puede ser una potencia económica tremenda", porque "su localización entre Rusia, China y Corea del Sur es increíble", y subrayó que ahora hay "una sensación diferente" respecto al "peligro" que representa Pyonyang porque hace tiempo que no hay ensayos nucleares o balísticos.

"Espero que pasen cosas muy positivas. Creo que serán un par de días muy emocionantes", afirmó respecto a su encuentro con Kim, los próximos 27 y 28 de febrero.

La de Hanoi será la segunda cumbre entre Trump y Kim, tras la que celebraron el pasado junio en Singapur, en la que el líder norcoreano se comprometió a avanzar hacia la desnuclearización de la península de Corea a cambio de garantías de EU sobre su seguridad.

JM