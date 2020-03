Trump espera resultado de prueba por Covid-19

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que se realizó la prueba para determinar si está contagiado por Covid-19, además de anunciar nuevas medidas para atender el brote en su país.

"Me tomaron la temperatura al entrar en la habitación, también me hice la prueba anoche...Decidí hacerlo porque me lo habían preguntado", dijo Trump durante una conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca.

Dijo que sus resultados demorarán "un día o dos días, lo envían a un laboratorio", después de elogiar a su equipo para atender el brote en su país.

Pidió a los estadounidenses no viajar y reveló considerar la restricción a los viajes desde el Reino Unido e Irlanda, en suma a la ya impuesta sobre los procedentes de Europa. El vicepresidente, Mike Pence, confirmó que se tomarán más medidas.

Trump calificó el proyecto de ley aprobado por los legisladores como "muy, muy bipartidista", y agradeció tanto al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y a la demócrata, Nancy Pelosi, por negociar su aprobación.

Calificó como positivo el estado del mercado y la certidumbre en la economía estadounidense y espera un "tremendo rebote cuando esto termine", al referirse a la pandemia por Covid-19.

De igual forma, reiteró su intención de una asociación público-privada para aumentar la atención de pruebas sobre coronavirus gratuitas. La víspera negó querer demorar esta medida.

Previo a la conferencia, se anunció que "por precaución, ahora se realizan controles de temperatura a cualquier persona que esté en contacto cercano con el presidente y el vicepresidente", según el vocero de la Casa Blanca, Judd Deere.

De acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins, hasta las 11:19 (17:19 GMT) se registran dos mil 488 casos confirmados por el virus en Estados Unidos y 37 muertos.

