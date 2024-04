Donald Trump, virtual candidato presidencial republicano para las elecciones del próximo mes de noviembre en Estados Unidos, aseguró que no daría "ni 10 centavos" a México para atender las causas de la migración.

En entrevista para el programa Fox y Friends, conducido por Brian Kilmeade, Trump criticó lo que llamó "la falta de respeto" que los líderes extranjeros, dijo, muestran con la administración del demócrata Joe Biden, su seguro rival en las presidenciales.

Para el programa 60 Minutes, de CBS News, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se declaró dispuesto a controlar el flujo de migrantes que pasan por México para llegar a Estados Unidos, pero insistió en que el gobierno estadounidense debe atender las causas de fondo de la migración.

Kilmeade preguntó a Trump si era correcto que "el Presidente mexicano dicte la política estadounidense". Trump respondió que López Obrador ha ido mucho más allá. "Dijo que quiere 10 mil millones de dólares esencialmente sólo para hablar… Eso no pasaría conmigo, con el muro".

En la entrevista con 60 Minutes, López Obrador dijo que Trump, aun si regresa a la Casa Blanca, no construiría el muro porque "sabe que no funciona y nos entendemos muy bien".

Insistió en que Estados Unidos debe levantar las sanciones a Cuba y Venezuela, y mandar a los países de América Latina y el Caribe ayuda por 20 mil millones de dólares al año, además de otorgar estatus legal a los inmigrantes ilegales mexicanos en Estados Unidos.

Advirtió que "el flujo de migrantes continuará" a menos que Estados Unidos atienda sus demandas y aclaró que seguirá conteniendo los flujos migratorios porque la relación con Estados Unidos es "prioritaria".

Cuando Kilmeade preguntó a Trump por qué López Obrador hace esas "exigencias" a Biden y con él no lo hizo, respondió: "Es muy simple: es falta de respeto por el Presidente. Nunca me dirían algo así a mí. Quiere 10 mil millones al año. México acaba de pedir 10 mil millones al año. Conmigo no lo pedirían. No les daría ni 10 centavos".

Durante el gobierno de Trump, López Obrador aceptó desplegar elementos de la GN, después de que Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones mexicanas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF