Melania Trump envía carta a Putin instándolo a proteger a los niños de la guerra

Durante su encuentro del viernes en Alaska, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó al mandatario ruso, Vladímir Putin, una carta de la primera dama Melania Trump en la que lo instaba a proteger a los niños de la guerra , según un reporte publicado este sábado por Fox News.

De acuerdo con el informe del medio, la carta firmada por Melania fue entregada al líder ruso por el propio Trump antes de su reunión, y aseguran que Putin la leyó de inmediato frente a las delegaciones estadounidense y rusa allí presentes.

En el mensaje, la exmodelo eslovena expresó que los niños desean “amor, oportunidades y seguridad ante el peligro”, además de recordar las responsabilidades y deberes tanto de los “padres” como de los “líderes” para alimentar la “esperanza de la siguiente generación” más allá de la “comodidad de unos pocos”, de acuerdo con el medio estadounidense.

"Un concepto simple pero profundo, Sr. Putin, como estoy segura que concuerda, es que los descendientes de cada generación empiecen su vida con una pureza, una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología", dijo la primera dama, que le reclamó "restaurar" la situación de los menores en el conflicto.

"Protegiendo la inocencia de esos niños, hará más que solo servir a Rusia, usted servirá a la misma humanidad. Tal brillante idea trasciende toda división humana, y usted, Sr. Putin, es adecuado para implementar esta visión con un trazo de bolígrafo hoy. Ya es hora", terminó la misiva.

La reunión entre Trump y Putin ayer en una base militar en Anchorage (Alaska) se cerró sin acuerdo para un alto el fuego en Ucrania , y este sábado el estadounidense cambió de posición y dijo que la "mejor manera" de acabar con la guerra es "llegar directamente" a un acuerdo de paz duradero.

Trump anunció también que se reunirá con Zelenski en Washington el lunes, tras lo que adelantó que "si todo resulta bien" programará una cumbre trilateral que incluya a Putin.

