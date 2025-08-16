Huracán Erin ya es categoría 5; avanza hacia el Caribe con fuerza "catastrófica"

El huracán Erin experimentó una rápida intensificación este sábado hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, considerada la más peligrosa, con vientos sostenidos de aproximadamente 260 kilómetros por hora mientras avanza por el Atlántico, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El fenómeno meteorológico, que cobró fuerza desde primeras horas del día, se ubicaba por la tarde a unos 220 kilómetros (135 millas) al noreste de Anguila y a 285 kilómetros (175 millas) de Puerto Rico. Su desplazamiento continúa hacia el oeste con una velocidad de 24 kilómetros por hora (15 millas por hora).

Aunque por ahora Erin no representa una amenaza inmediata para zonas pobladas, las autoridades han exhortado a los habitantes de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, Turcas y Caicos, así como del sureste de las Bahamas, a mantenerse atentos a la evolución del ciclón.

Según el último boletín del NHC, de este sábado por la tarde, están ya bajo aviso por tormenta tropical las islas San Martín, San Bartolomé y Turcas y Caicos.

La autoridad indica que Erin tendrá "fluctuaciones en intensidad" entre la noche del sábado y la noche del domingo, y espera un "debilitamiento lento" a partir del lunes.



"Se esperan oleajes y corrientes submarinas mortales en todas las playas de la costa este de EU a partir del lunes, que se alargarán la mayor parte de la próxima semana", agrega.



Según la trayectoria pronosticada, se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde se espera que las bandas exteriores de la tormenta descarguen fuertes precipitaciones en los próximos días, estima el NHC.



Estas lluvias, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas), pueden provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.



El NHC advirtió además que el oleaje generado por Erin afectará durante el fin de semana a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y Turcas y Caicos.



La tormenta tropical Erin surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

