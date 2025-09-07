Las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, entre las que se incluyen sus medidas antimigración y aranceles generalizados, empiezan a hacer mella en el turismo, que ha disminuido en lo que va de año, siendo especialmente destacable la reticencia de los canadienses a viajar al país vecino.

Según la firma de análisis Tourism Economics, que contabiliza sus datos hasta julio, los viajes a Estados Unidos desde el extranjero han descendido un 3.9 % en lo que va de año.

Además, solo en julio las visitas internacionales se redujeron en un 3.1 %, sin contar con los datos de Canadá y México.

Las preocupaciones geopolíticas y una "retórica dura" por parte del Gobierno han contribuido a la "imprevisibilidad" y a un "sentimiento negativo global hacia los viajes a Estados Unidos" que han lastrado las visitas internacionales, indica la entidad.

Aran Ryan, director de Estudios Industriales en Tourism Economics, indicó que el descenso de las llegadas a Estados Unidos es "la consecuencia evidente de una combinación de políticas y declaraciones de la Administración Trump que han cambiado el sentimiento y suscitado preocupación entre muchos potenciales viajeros".

En este sentido, puso como ejemplo las "negociaciones comerciales adversas", las medidas de inmigración y seguridad fronteriza y, en el caso de Canadá, las declaraciones que desafían la soberanía nacional de ese país.

Las restricciones de viaje a 19 países impuestas por Trump el pasado junio contribuirán a la percepción de Estados Unidos "como un destino menos predecible y acogedor", agregó además Ryan.

En cuanto a la industria hotelera, la tasa de ocupación de hoteles en Estados Unidos se sitúa en lo que va de año -contando hasta julio- en el 63.1 %, en comparación con el 63.5 % del año anterior, según datos preliminares de Costar, proveedor de análisis y datos sobre el sector inmobiliario.

Te puede interesar: Ataque aéreo ruso deja cuatro muertos en Ucrania y 44 heridos: Zelenski

En concreto, la estancia en hoteles estadounidenses se redujo levemente durante todos los meses de verano: en junio fue un 68.5 %, frente al 69.7 % de un año atrás; en julio, de un 66.4 %, frente al 67.2 %, y en agosto fue del 66.4 %, frente al 67.2 %.

En mayo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) pronosticó que Estados Unidos perdería 12 mil 500 millones de dólares en gasto de viajeros internacionales este año, un descenso del 22.5 % interanual.

La presidenta y directora ejecutiva del WTTC, Julia Simpson, advirtió entonces de que, mientras otros países despliegan "la alfombra de bienvenida", Estados Unidos coloca "el cartel de cerrado".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV