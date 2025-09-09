Los “cortocircuitos” de la Presidenta

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió, “No me voy a meter en el tema de las alianzas… esa parte ya no nos corresponde a nosotros”, cuando se le preguntó en la mañanera sobre los amagos del Partido Verde Ecologista (PVEM) de romper la alianza con Morena para las elecciones del 2027, su inconsciente la traicionó “ligeramente” al señalar que “Lo importante aquí en que los tres partidos que nos postularon -junto al Partido del Trabajo- han estado votando juntos en el Congreso, y eso es bueno, porque permiten que siga avanzando la transformación”. Como quien dice, lo que importaba ya se cumplió y lo que venga será otra historia.

Lo mismo sucedió en su gira del fin de semana en Veracruz, cuando hablaba de que “México decidió dejar atrás el abandono y caminar con un rumbo fijo, hacia la esperanza, hacia el desarrollo, por eso somos el segundo piso de la Cuarta Transformación. Antes decían eran gobiernos que miraban unos cuantos, ahora tenemos claro que somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, le ganó la emoción y ratificó en su mensaje que en nuestro país se acabó la división de poderes y ahora todos le responden a un solo ente: “Miren que hermoso lo que pasó este año en nuestro país, va a quedar escrito en la historia. Este año el pueblo de México decidió elegir (?) al Poder Judicial. Entre todas y todos elegimos (?) a jueces, magistrados y a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora los tres Poderes responden al pueblo”. Solo para aclarar, no fue todo el pueblo los que eligieron a los integrantes del Poder Judicial y menos cierto es que le “responden” al pueblo. Los eligió el movimiento oficialista a través de un proceso amañado y atienden a un solo interés.

Así como a la presidenta Sheinbaum se le reconocen aciertos muy importantes en sus primeros 11 meses de gobierno, como por ejemplo, la posición que ha asumido frente a las críticas y presiones del gobierno de Donald Trump, el cambio notable de rumbo en la lucha en contra del narcotráfico y ahora la detención de altos mandos navales sorprendidos en actos de corrupción, también hay que hacerle notar los “cortocircuitos” que de repente le “aparecen” sus intervenciones públicas, que son llamadas por la ciencia como “actos fallidos”, descripción que fue hecha por el neurólogo austriaco Sigmund Freud -padre del psicoanálisis-, quien dijo que “aquellos actos que ponen de manifiesto una expresión verbal o en un gesto, diferente e incluso contraria a la intención consciente del sujeto, escapa a la conciencia del sujeto actuante”. Como quien dice, y parafraseando al inolvidable “Chespirito”, la presidenta Sheinbaum a veces dice las cosas “Sin querer queriendo”.

