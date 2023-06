Donald Trump, expresidente de EU (2017-2021), cumple este 14 de junio 77 años de edad, mientras se encuentra inmerso en una nueva polémica tras ser fichado y procesado por 37 cargos presentados en su contra por el caso de los documentos secretos hallados en su casa de Florida, cargos de los que se declaró "no culpable".

Ayer, Trump se convirtió en el primer presidente o expresidente en la historia de Estados Unidos en afrontar una acusación federal y fue fichado con toma de huellas digitales y fotografía y luego compareció ante el juez federal Jonathan Goodman.

Los abogados de Trump, que no habló y se mantuvo con los brazos cruzados todo el tiempo, pidieron que sea sometido a un juicio con jurado.

"Ciertamente nos declaramos no culpables", señaló en la sala Todd Blanche, abogado de Trump durante la audiencia.

La Fiscalía señaló que no era necesario que Trump entregara su pasaporte, pues no consideran que haya riesgo de fuga, lo que significa que es libre de viajar incluso al extranjero, pero sí pidió al juez que tome medidas para que el expresidente no pueda influir en los posibles testigos.

A la salida, sus simpatizantes sí pudieron verlo, aunque fuera a través del cristal del automóvil en el que se dirigió hacia el aeropuerto.

El exmandatario atribuye la acusación liderada por el fiscal especial Jack Smith a una "gran caza de brujas" lanzada por el actual presidente de EU, el demócrata Joe Biden, con el fin de "interferir en la campaña electoral", como escribió este martes en su red social Truth Social.

De los 37 cargos a los que debe responder Trump, 31 corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional, según la acusación.

Los otros son por conspiración para obstruir a la Justicia, ocultación de manera "corrupta" de un documento o registro, ocultación de un documento en una investigación federal, plan para ocultar y declaración y representación falsas.

