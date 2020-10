Tras cuatro días, Trump abandona hospital militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó el hospital militar en el que estaba ingresado desde el viernes para tratarse el coronavirus, pese a que sus médicos advirtieron que aún “no está fuera de peligro”.

Trump salió a pie del hospital y se dirigió a la Casa Blanca. Desde ahí saludó, se quitó el cubrebocas y lo guardó en el bolsillo. “Volveremos pronto a la campaña. Las noticias falsas sólo muestran las encuestas falsas”, señaló en referencia a la contienda presidencial, en la que se encuentra debajo del candidato demócrata, Joe Biden.

Además, antes de abandonar el centro médico, escribió que se encontraba de buen ánimo. “Me siento muy bien. No le tengan miedo al COVID-19. No permitan que domine su vida. Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años. Hemos desarrollado algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes”.

Pese a ello, expertos en enfermedades contagiosas pidieron a los estadounidenses ser cautos y mantener las medidas sanitarias.

“Tenemos que ser realistas en esto: el COVID-19 es una amenaza. La mayoría de la gente no es tan afortunada como el presidente, que contó con una unidad médica en casa y acceso a tratamientos experimentales”, dijo el director del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

La portavoz de la Casa Blanca resulta positivo por COVID-19

CERCANÍA. La vocera del presidente tampoco usó cubrebocas previo a su contagio. EFE

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dio positivo por COVID-19 al igual que dos de sus asistentes, lo que eleva a 13 las personas del entorno del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, también contagiado.

“Tras dar negativo constantemente en las pruebas, he dado positivo por COVID-19, aunque no experimento ningún síntoma. Dado mi test positivo, comenzaré el proceso de cuarentena y seguiré trabajando por el pueblo estadounidense de forma remota”, anunció McEnany.

Dos de los asistentes de McEnany en la oficina de prensa de la Casa Blanca, Chad Gilmartin y Karoline Leavitt, también han dado positivo por el virus y recibieron sus respectivos resultados antes que ella.

Con el contagio de la portavoz y sus asistentes, ya son 13 las personas del círculo del presidente que han dado positivo por COVID-19, entre las que seis trabajan en la Casa Blanca.

Al menos seis de ellos, incluida McEnany, estuvieron en un acto en la residencia oficial el pasado 26 de septiembre en el que Trump anunció a su nominada para el Tribunal Supremo, la jueza Amy Coney Barrett, quien ha dado negativo hasta ahora.

Al hacer el anuncio, la portavoz de Trump defendió que siguió trabajando los últimos días pese al diagnóstico del mandatario “porque es una trabajadora esencial”.

JL