Toma de posesión de Joe Biden: ¿Dónde estará Donald Trump durante la ceremonia?

Mañana miércoles iniciará una nueva historia para Estados Unidos. Al mediodía de este 20 de enero, Joe Biden será nombrado el presidente número 46 de Estados Unidos durante una ceremonia inusual, debido a la pandemia del coronavirus y también, por la ausencia del todavía mandatario, Donald Trump.

Desde que se anunció el triunfo de Biden, Trump ha denunciado que “le robaron” la elección, sin embargo, no ha mostrado pruebas para sustentar dichos argumentos. Así que no sorprendió a nadie, cuando hace unos días confirmó en su cuenta de Twitter, antes de que fuera suspendida, que no asistiría a la toma de protesta de Biden y Kamala Harris, lo que generó una pregunta ¿dónde estará Donald Trump mañana cuando el demócrata lo releve en el cargo?.

Y es que inusualmente, desde que su cuenta de Twitter fue suspendida, Trump ha permanecido en silencio durante sus últimos días como presidente.

Trump despertará en Washington

Fuentes cercanas a Trump revelaron que el magnate amanecerá este miércoles en Washington, pero no se sabe a qué hora viajará a su próximo destino.

Florida, el lugar favorito de Trump

Como bien se sabe, Donald tiene una residencia en Mar-a-Lago, donde siempre acudía cuando tenía días de descanso, así que la opción más lógica para ir después de ver finalizados sus días como presidente, sería Florida.

En diciembre pasado, vecinos del magnate expresaron su rechazo ante la posibilidad de que Trump resida permanentemente en su club privado, una vez que deje la Casa Blanca.

Cabe resaltar que su hija mayor, Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, compraron una casa en Miami a finales del año pasado.

¿En Texas estará el nuevo hogar de Trump?

Si bien todo se trata de rumores, algunos medios aseguran que Donald Trump estaría pensando en Texas para asentarse después de la Casa Blanca.

Según The Independent, partidarios del magnate señalaron que su viaje al estado para visitar el muro fronterizo, sólo fue una fachada, pues realmente sería el comienzo de su gran plan para recuperar la Casa Blanca.

Desde luego, esta es una teoría más de los partidarios de Trump, porque hasta el momento, es un misterio saber cuál será el lugar donde vivirá el todavía mandatario de EU con su esposa Melania, y su hijo menor, Barron.

jb