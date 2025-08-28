Tiroteo en Minneapolis será investigado como 'crimen de odio' y 'terrorismo'

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el tiroteo en la escuela católica “La Anunciación” en Minneapolis, Minnesota, está siendo investigado como un "crimen de odio" y un acto de “terrorismo doméstico”.

El atentado, ocurrido este miércoles, dejó dos niños fallecidos y un total de 17 personas heridas.

La investigación quedó a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que, según la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, buscará pruebas que indiquen que se trató de un posible crimen de odio contra católicos.

Durante una conferencia de prensa, Leavitt también informó que se indagará si el sospechoso era realmente transexual.

Leavitt criticó a Jen Psaki, presentadora de MSNBC y exvocera presidencial de los presidentes Barack Obama y Joe Biden, por unirse a las voces demócratas que han criticado la declaraciones de oraciones por la matanza sin abordar el laxo control de armas en el país y aseguró que es una falta de respeto con los que creen en el poder del rezo.

Estados Unidos tiene la mayor tenencia de armas per cápita del mundo y con gran diferencia frente a otros países desarrollados y se ha resistido a pasar regulaciones de control de armas más estrictas pese a los constantes tiroteos, 286 en lo que va del año 2025.

Un hombre de 23 años, identificado como Robin Westman, es señalado como responsable del tiroteo contra la escuela católica durante una misa el miércoles en la mañana, antes de suicidarse , según datos de la policía de la ciudad.

Funcionarios como la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem y el director del FBI, Kash Patel, han publicado que Westman se había declarado transexual y le han catalogado como un "monstruo".

Antes del tiroteo, Westman publicó un manifiesto en una serie de videos en Youtube, donde lanzaba amenazas contra Trump , emitió comentarios antisemitas y advertía que pensaba atacar una escuela católica y el material fue dado de baja de línea mientras las imágenes son utilizadas como parte de la investigación federal.

De acuerdo con las autoridades sanitarias de Minesota, un niño continúa en "estado crítico" y dos personas más en "estado grave" tras resultar heridos en el tiroteo.

