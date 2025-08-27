El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, informó este jueves que las 17 personas que resultaron heridas —14 de ellas niños— en el tiroteo ocurrido el miércoles en una escuela católica de la ciudad se encuentran fuera de peligro.

"Se espera que todas las víctimas supervivientes se recuperen", indicó O'Hara durante una rueda de prensa, señalando que los 17 afectados presentan distintas lesiones provocadas por los disparos efectuados por Robin Westman, un hombre de 23 años, quien además causó la muerte de dos menores de 8 y 10 años que asistían a la misa en la institución ubicada en el sur de Minneapolis.

Entre los heridos se encuentran 14 niños de entre seis y quince años, así como tres adultos de aproximadamente 80 años que también participaban en la ceremonia religiosa.

O'Hara dijo que de momento su departamento no tengo información que compartir sobre el motivo del asalto perpetrado por Westman y repitió que por el momento se está investigando una especie de manifiesto que el asaltante publicó en YouTube y que ya sido eliminado de la plataforma de videos.

El jefe de policía también confirmó que las tres armas que Westman empleó en su asalto, un rifle, un revólver y una escopeta "fueron compradas legalmente".

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, subrayó durante la rueda de prensa el problema de la tenencia de armas en EU.

"Creo que todos nosotros, como líderes, debemos impulsarnos a hacer mucho más para reconocer que en este país hay más armas que habitantes. Y es responsabilidad de todos reconocer la verdad y la realidad de que no podemos simplemente decir que esto no debería volver a suceder y luego permitir que vuelva a suceder una y otra vez", explicó Frey.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió en la plataforma X que el asaltante era un "varón de 23 años, que aseguraba ser transgénero", una afirmación que a su vez han difundido distintos medios en EU.

"Cualquiera que aproveche esta oportunidad para demonizar a nuestra comunidad trans, o a cualquier otra comunidad, ha perdido su sentido de humanidad", declaró Frey con respecto a los mensajes de odio que han comenzado a extenderse a través de diversas plataformas.

