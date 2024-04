TikTok: entre la batalla en tribunales estadounidenses y el permiso de China

Tras la iniciativa de la ley presentada por el Congreso de Estados Unidos que podría resultar en la prohibición de la red social TikTok en el país, la propietaria de dicha red, ByteDance, está posicionada entre la justicia estadounidense y el Gobierno chino.

El proyecto de ley presentado, exige que la empresa se deshaga de la aplicación en un periodo menor a un año, de lo contrario será prohibida en territorio estadounidense. Si así fuera, la compañía ByteDance requiere el permiso del Gobierno chino para realizar la venta del sofware requerido para mantener el algoritmo, trámite que presenta diversas complicaciones causadas por las restricciones de exportación de tecnología china.

Según lo estipulado en la Primera Enmienda de la Constitución, se debe garantizar la libre expresión y la protección de la libertad de prensa , por lo que se espera que la compañía ByteDance se presente ante los tribunales con dicho argumento para proteger sus derechos y al de los 170 millones de usuarios.

Jammel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, expresó que la ley es “inconstitucional”, debido a que "la Primera Enmienda significa que el gobierno no puede restringir el acceso de los estadounidenses a ideas, información o medios extranjeros sin una muy buena razón para ello, y tal razón no existe aquí".

El gobierno estadounidense alude a la seguridad nacional como el motivo para bloquear la red social china. De este modo, el problema adicional surge con respecto al e quilibrio entre libre expresión y la seguridad del país. Mientras el peso de la política recae sobre los tribunales, los jueces deben tomar una decisión que no atente con ninguna de estas normas.

Te puede interesar: Las protestas propalestinas se extienden en Estados Unidos

Respecto a esto, Gautam Hans, director asociado de la Clínica de la Primera Enmienda de la Facultad de Derecho de Cornell, afirmó, "los tribunales son muy reacios a terminar microgestionando o cuestionando las decisiones de los poderes políticos cuando se trata de seguridad nacional debido a razones de competencia institucional, la creencia de que los jueces realmente no son las mejores personas para tomar decisiones sobre la seguridad nacional".

En el caso de que ByteDance decida vender TikTok, todavía no se sabe si China se lo permitirá . No obstante, se espera, a lo sumo, solo se le permita vender un fragmento, este puede incluir la marca, el contenido y la base de usuarios. "Creo que China no aceptará la venta de TikTok, la plataforma estadounidense, porque probablemente en este momento sienta que tienen un arma en la cabeza", comentó Arthur Dong, profesor de la Escuela de Negocios McDonough de la Universidad de Georgetown. El experto aseguró, China no está dispuesto a aceptar obligaciones por parte del Gobierno estadounidense.

De esta forma, ByteDance se encuentra en una situación ambivalente en la cual debe defenderse ante los tribunales estadounidenses, pero a la vez cumplir con los criterios del Gobierno chino , el cual no está dispuesto a cumplir requisitos por parte de su contraparte americana.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

MC