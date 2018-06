Sobrina de John F. Kennedy hace huelga de hambre por niños migrantes

2day @KerryKennedyRFK passed on the 24 hr fasting torch 2 me in honor of the 2,400 children being detained. Join me in fasting for 24 hrs w-in the next 23 days b/c we REALLY do CARE #BreakBreadNotFamilies #KeepFamiliesTogether #EndFamiliyDetention #VOTE #VOTA pic.twitter.com/92c3KEU5Y3

— Dolores Huerta (@DoloresHuerta) 24 de junio de 2018