El presidente de Rusia, Vladímir Putin, acusó hoy a Ucrania de terrorismo y de intentar intimidar a los rusos con el ataque con drones contra Moscú y la región aledaña.

"Este fue un ataque contra objetivos civiles en Moscú", aseguró en declaraciones a la televisión pública.

A juicio de Putin, el ataque de hoy es una respuesta a los bombardeos rusos contra objetivos militares en Ucrania y develó que "hace dos o tres días" Moscú atacó el Estado Mayor de la inteligencia militar ucraniana.

"En respuesta, el régimen de Kiev eligió otra vía, la de los intentos de intimidar a Rusia, amedrentar a los ciudadanos rusos y los ataques contra edificios de viviendas. Esto es, por supuesto, un claro signo de actividad terrorista", añadió.

Putin aseguró que con sus acciones Kiev quiere provocar una "respuesta simétrica" contra objetivos civiles del vecino país.

"Me preocupan los intentos de provocar una reacción de respuesta de Rusia. Se ve que eso es lo que buscan: provocarnos para acciones simétricas. Veremos lo que hacemos", señaló.

Putin subrayó que Rusia no utiliza los mismos medios que las fuerzas ucranianas. "No importa lo que digamos, siempre buscarán culpables en Rusia. Pero eso no es así", afirmó.

Destacó que la defensa antiaérea rusa "trabajó como corresponde, satisfactoriamente", aunque matizó que "hay que mejorar".

Recordó que Moscú es una "enorme megalópolis europea" y que será necesario reforzar la defensa antiaérea de la ciudad, donde viven unos 13 millones de personas.

Los ataques causaron daños menores en edificios de viviendas de la capital rusa, que fue objeto de la primera acción masiva con drones desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022.

