Rusia vs Ucrania: La paz internacional está en riesgo, advierten en asamblea de ONU

Este lunes, durante la primera sesión de emergencia de la Asamblea General de Naciones Unidas en décadas, el embajador de Ucrania, Sergiy Kyslytsya dijo al mundo que si su país “es aplastado”, la paz y la democracia internacional estarían en riesgo.

Añadió que Ucrania "está pagando ahora el precio máximo por la libertad y la seguridad de sí misma y de todo el mundo".

"Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas no sobrevivirá", afirmó. "No se hagan ilusiones. Si Ucrania no sobrevive, no nos sorprenda que la democracia caiga a continuación".

La Asamblea General de 193 naciones y el Consejo de Seguridad de 15 miembros (los dos órganos más importantes de la ONU), programaron reuniones este lunes, para discutir el tema de la guerra.

Las conversaciones siguen abiertas

En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tuvo una votación a favor de realizar su propia sesión bajo urgencia.

La reunión del Consejo se abrió con la noticia de que EU expulsaría a 12 diplomáticos rusos de la ONU, acusándolos de espionaje, hecho que deja en evidencia la tensionada que se encuentra la diplomacia.

Mientras la sesión se llevaba a cabo, funcionarios rusos y ucranianos sostuvieron conversación en la frontera con Bielorrusia.

"Las armas son las que hablan por ahora, pero el camino del diálogo siempre debe mantenerse abierto", dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la asamblea. "Necesitamos la paz ahora".

