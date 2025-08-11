Tras el terremoto de magnitud 6.1 que sacudió el noroeste de Turquía el día de ayer, causando el derrumbe de varios edificios, las autoridades gubernamentales han contabilizado al menos 52 personas heridas y una fallecida hasta ahora.

El fallecido es un hombre de 81 años que quedó sepultado en uno de los edificios que se derrumbó en la ciudad de Balıkesir durante el terremoto , que se sintió en un amplio radio que ha incluido grandes ciudades como Estambul (situada a más de 200 kilómetros de distancia del epicentro), Esmirna, Bursa y Kocaeli.

La víctima fue sacada con vida de entre los escombros, pero falleció posteriormente en el hospital.

Te puede interesar: Muere Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano

Otras dos personas lograron salir por sus propios medios y los equipos de búsqueda y rescate salvaron a otros cuatro ciudadanos, uno de ellos el anciano fallecido luego, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

Un total de 16 edificios han sufrido graves daños, doce de ellos abandonados, según Yerlikaya.

El ministro de Sanidad, Kemal Memişoglu, señaló por su parte que solo once de los heridos permanecen hospitalizados.

Según Memişoglu, tres de los heridos se vieron directamente afectados por el sismo, mientras que el resto se lesionó tratando de huir, incluso saltando desde ventanas y balcones, de los edificios.

El Gobierno ha informado de que actualmente ya no hay operaciones de búsqueda y rescate en los edificios que se derrumbaron.

También que dos minaretes se han derrumbado debido al seísmo.

Mira esto: Netanyahu habla con Trump tras anunciar la toma de ciudad de Gaza

El sismo se produjo a las 19.53 del domingo, hora local, con epicentro en Sindirgi, en la provincia de Balıkesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

Esa institución informó hoy de que una réplica de magnitud 4.4 se ha producido sobre las 04.55, hora local.

Las autoridades regionales de Balıkesir han anunciado el cierre hasta mañana de las escuelas de verano y que los funcionarios y trabajadores públicos con discapacidades y las mujeres embarazadas tendrán hoy el día libre.

Muchos habitantes de la región han pasado la noche al aire libre y muchos ciudadanos seguían dudando esta mañana sobre si volver a sus domicilios, informa el canal de noticias NTV.

El 17 de agosto de 1999, la región de Mármara fue golpeada por un terremoto de magnitud 7.5 que causó la muerte de 19 mil personas y dejó heridas a otras 50 mil.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

