Putin propone detener la guerra si Ucrania cede territorio en el Donbás, reporta WSJ

El presidente ruso, Vladimir Putin, planteó a Estados Unidos la posibilidad de poner fin al conflicto a cambio de que Ucrania ceda el control del este de su territorio, informó The Wall Street Journal (WSJ).

De acuerdo con el medio, la propuesta incluiría la entrega de la región del Donbás por parte de Kiev, sin que Moscú asuma mayores compromisos más allá de detener las hostilidades. La oferta, que Putin presentó el pasado miércoles al enviado especial estadounidense Steve Witkoff durante su visita a Moscú, provocó intensas gestiones diplomáticas para esclarecer los alcances y condiciones del planteamiento.

"Los funcionarios europeos y ucranianos, que fueron informados por el presidente Trump y Witkoff en una serie de llamadas esta semana, dijeron que les preocupa que Putin simplemente esté usando la oferta como una estratagema para evitar castigar con nuevas sanciones y aranceles estadounidenses mientras continúa la guerra", reportó el WSJ.

Añadió que "los europeos buscaron aclarar un aspecto clave de la propuesta: qué sucedería en las regiones meridionales de Zaporiyia y Kherson, donde las tropas rusas también controlan parte del territorio".

Las autoridades ucranianas y europeas llevan mucho tiempo rechazando reconocer oficialmente el control ruso sobre el territorio ocupado. La Constitución ucraniana también prohíbe al mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, autorizar unilateralmente cambios territoriales, recordó el medio.

