Puigdemont critica detención de miembros de su gobierno

El ex presidente del gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont criticó este jueves la prisión preventiva de ocho de sus ex consejeros impuesta por la Audiencia Nacional y acusó a los partidos constitucionalistas de desearles la cárcel.

"El legítimo gobierno de Cataluña encarcelado por sus ideas y por haber sido leales al mandato aprobado por el Parlamento de Cataluña", escribió Puigdemont en un mensaje en la red social Twitter.

"El clan furioso del 155 nos quiere en prisión. El clamor sereno de los catalanes es de libertad", añadió en un segundo mensaje también en catalán ilustrado con una fotografía de una concentración independentista.

El legítim @govern de Catalunya empresonat per les seves idees i per haver estat lleials al mandat aprovat pel @parlament_cat pic.twitter.com/cys5S5qpIu — Carles Puigdemont (@KRLS) 2 de noviembre de 2017

El clan furiós del 155 ens vol a la presó. El clam serè dels catalans és de llibertat! pic.twitter.com/kdHEaF0aQz — Carles Puigdemont (@KRLS) 2 de noviembre de 2017

Puigdemont, que según fuentes de su entorno permanece en Bélgica desde el pasado lunes junto a otros cuatro ex consejeros (Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) ha reaccionado así a la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar al cesado gobierno de Cataluña a prisión a la espera de juicio.

Lamela ha dictado prisión provisional sin fianza para el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros y prisión eludible bajo fianza de 50 mil euros para el también ex consejero Santi Vila, que dimitió antes de la declaración unilateral de independencia del pasado viernes.

La juez también decidió Lamela aplazar su decisión acerca de ordenar la detención de Puigdemont y los cuatro ex consejeros de su gabinete que lo acompañan en Bruselas.

El ex presidente de la Generalitat y los cuatro ex consejeros regionales que le acompañan en Bélgica no compareció hoy en sede judicial en Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional.

Puigdemont, que ha contratado en Bélgica a un abogado experto en procesos de extradición y derechos Humanos, se había expresado públicamente por última vez ayer, también a través de Twitter, con un mensaje en el que recordaba la "violencia" del referéndum ilegal del 1 de octubre y dijo que seguiría trabajando "a pesar de las amenazas pasadas y presentes".