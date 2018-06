Protestan en frontera de EU contra la separación de inmigrantes

Cientos de personas protestaron hoy en la localidad estadounidense de Bronwsville, en la frontera con México, para rechazar la separación de las familias de inmigrantes indocumentados por parte de las autoridades.

La concentración, convocada por varias organizaciones civiles, se desarrolló frente a la corte federal de la población, situada en el estado de Texas, donde todavía se producen casos de separación familiar pese a que el presidente de EU, Donald Trump, ordenó la semana pasada que se detuvieran por las críticas recibidas.

En una jornada marcada por el calor con temperaturas de casi 40 grados, cientos de personas, acompañadas por menores, acudieron a la protesta con pancartas con mensajes como "las familias deben permanecer juntas" y "Trump es el único al que deportar".

Una de las participantes en la concentración, María Guadalupe González, vecina de Bronwsville, asistió con su nieto Danielo, de nueve años, para "apoyar a las personas que tienen a sus niños presos", explicó a Efe.

Para ella, que es de origen mexicano, las acciones de la administración no son dignas de "seres humanos".

"No creo que sea justo no me gustaría pasar por ello, esos niños son como yo y no han hecho nada malo para estar en una cárcel", lamentó González, que iba con una camiseta reivindicativa en apoyo a la protesta.

En las últimas semanas, la política de "tolerancia cero" aplicada por Trump ha aumentado la tensión en la frontera sur del país, con un incremento de las redadas y la imputación de cargos penales a los inmigrantes irregulares, lo que ha hecho que más de dos mil 300 niños hayan sido separados de sus padres desde abril.

La semana pasada, el presidente firmó una orden ejecutiva para acabar con las separaciones de familias de inmigrantes irregulares.

NM