Rusia lanzó un ataque masivo sobre el Sur de Ucrania, según las autoridades locales, dos días después de una ofensiva aérea en el centro de Kiev que dejó 23 muertos y causó daños en oficinas diplomáticas de la Unión Europea, mientras se tambaleaban los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra de tres años de Moscú contra su vecino.

Entre otros lugares alcanzados, el asalto perpetrado durante la noche del sábado alcanzó un edificio residencial de cinco plantas, cobrándose la vida de al menos un civil e hiriendo a 28 personas, incluyendo niños, en la región de Zaporiyia, señaló su gobernador, Ivan Fedorov.

Rusia lanzó 537 drones de ataque y señuelos, además de 45 misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana. Las fuerzas de Kiev derribaron o neutralizaron 510 drones y señuelos y 38 misiles, agregó.

El Kremlin dijo el jueves que Rusia seguía interesada en continuar las conversaciones de paz, a pesar del ataque aéreo a Kiev ese día, que fue uno de los más grandes y letales desde el inicio de la invasión a gran escala de Moscú en 2022.

El ataque del jueves fue además una de las pocas veces en que los drones y misiles rusos han penetrado en el corazón de la capital ucraniana.

Entre los fallecidos había menores, y los esfuerzos de búsqueda y rescate se prolongaron durante horas para sacar a la gente de entre los escombros.

Horas después del ataque, Estados Unidos aprobó una venta de armas a Ucrania por 825 millones de dólares que incluirá misiles de largo alcance y equipos relacionados para mejorar sus capacidades defensivas, ya que los esfuerzos de Washington para negociar la paz entre Ucrania y Rusia parecen haberse estancado.

Por separado, Ucrania ha continuado atacando refinerías de petróleo dentro de Rusia que, según dice, han abastecido el esfuerzo bélico de Moscú, informó el Estado Mayor ucraniano el sábado.

Dijo que dos instalaciones fueron alcanzadas durante la noche: en la región de Krasnodar cerca de Crimea ocupada, y en la región de Samara más al Noreste.

Los escombros de un dron en caída provocaron un incendio en una refinería en la ciudad de Krasnodar, confirmaron las autoridades regionales rusas el sábado. Más tarde dijeron que el incendio había sido extinguido, dañando una de las unidades de procesamiento de la instalación pero sin causar víctimas. La refinería de Krasnodar produce aproximadamente 3 millones de toneladas por año de productos petroleros como gasolina, diésel y combustible de aviación.

Un ataque separado de drones causó un incendio en la Refinería de Petróleo de Syzran en la provincia de Samara, según el Estado Mayor ucraniano.

Las estaciones de servicio se quedaron sin combustible en algunas regiones de Rusia después de que drones ucranianos atacaran la infraestructura petrolera en las últimas semanas, y ello ha dejado a los automovilistas esperando en largas filas y funcionarios recurriendo a racionar o cortar las ventas por completo. Para intentar aliviar la escasez, Rusia ha pausado las exportaciones de gasolina, y los funcionarios declarando el miércoles una prohibición total hasta el 30 de septiembre y una prohibición parcial que afecta a comerciantes e intermediarios hasta el próximo 31 de octubre.

Los analistas esperan que la crisis de gasolina se alivie a finales de septiembre a medida que la demanda disminuya y el mantenimiento anual de verano para muchas refinerías termine. Aun así, la escasez ha destacado una vulnerabilidad en el frente interno que Ucrania podría explotar más a medida que evoluciona la guerra de drones.

AP

Moscú deberá pagar por daños de guerra: Comisión Europea

La jefa de la Comisión Europea, Kaja Kallas, dijo que todos los Estados miembros están de acuerdo en que Rusia debe pagar por los daños causados durante la guerra en Ucrania, aunque aseguró que el debate sobre las “vías disponibles” continuará.

“Todo el mundo sigue estando de acuerdo en que Rusia debe pagar por los daños, y no nuestros contribuyentes”, dijo la alta representante europea tras una reunión informal de ministros de Exteriores celebrada en Copenhague, añadiendo que “para lograrlo, es fundamental explorar todas las vías disponibles y minimizar los riesgos potenciales”.

Kallas dijo que los ministros mantuvieron un debate “para escuchar todos los argumentos de todas las partes y debatir sobre el fondo del asunto”, asegurando que “este debate continuará”.

La política estonia manifestó durante su llegada a la reunión que era inimaginable que los activos rusos congelados fueran devueltos si hubiera un acuerdo de paz y Rusia no pagara por las reparaciones en Ucrania.

“Dada la devastación que Rusia está causando en Ucrania y ha causado hasta ahora, es impensable que vuelva a ver este dinero a menos que compense los daños causados”.

CT