¿Por ser gay? La increíble razón por la que una familia abandonó a su perrito

Fezco un perro de entre cuatro y cinco años de edad, fue abandonado en la oficina de Servicios de Protección Animal del Condado de Stanly, en Albemarle, Estados Unidos, y aunque los refugios están acostumbrados a escuchar excusas por las que los perros son abandonados, esta fue diferente.

¿Cuál fue la razón?

La razón por la que lo dejaron fue porque montó a otro perro macho y sus dueños vieron su comportamiento como algo gay, por lo que no quisieron tenerlo más en su casa. Gracias a que su historia se volvió viral, Fezco fue adoptado rápidamente por Steve Nichols y su compañero John Winn, quienes en una entrevista con TMZ comentaron que sintieron una conexión inmediata con el perro, debido a que ellos también se han enfrentado a la discriminación.

¿Qué paso con Fezco?

El proceso de adopción fue rápido pero riguroso, debido a que Fezco no estaba en las mejores condiciones de salud. Por aparente descuido de sus anteriores cuidadores, el perro no estaba castrado y también tenía gusanos del corazón, una clase de parásito que podría llegar incluso a matar a la mascota si no es tratada a tiempo.

Su nueva familia, además de brindarle un hogar seguro y la atención médica y emocional que Fezco necesitaba, también le dieron un nuevo nombre: Oscar, en honor al poeta Oscar Wilde.

Cabe resaltar que aunque científicamente se han observado comportamientos homosexuales en más de mil 500 especies animales, incluidos los perros, la orientación sexual tiene un componente sumamente importante: la identidad. Por el momento, no existen los estudios suficientes para saber hasta qué punto los animales tienen esa conciencia de sí mismos.

