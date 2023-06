En la plataforma de videos TikTok se volvió viral el caso de un hombre que, dolido por su separación, decidió destruir la casa que construyó sobre un terreno que pertenece a sus exsuegros. El video del hombre, que luego fue borrado de la red social, ha causado una enorme polémica entre los usuarios. Algunos apoyaron al sujeto. Otros, no tanto.

Jano, un hombre originario de la ciudad peruana de Piura, publicó en su cuenta de TikTok que se estaba separando de su pareja y que estaba destruyendo la casa que hizo en un terreno de sus antiguos suegros. El video es acompañado del siguiente texto: "Me botaron, pero me llevo la casa que hice. No construyan en casa de sus suegros".

En el polémico video aparece un hombre que tumba una pared con ayuda de un mazo. Cuando la cámara gira, se aprecia que ya han desmantelado buena parte de los techos y muros de la casa. De fondo suena un verso de “Esto lo hago pa' divertirme”, colaboración de Residente y Bizarrap.

El material generó toda clase de comentarios entre los usuarios de TikTok, y es que mientras muchos consideraron una tremenda grosería hacia su antigua pareja que destruyera la casa donde vivieron, otros señalaron que estaba en su derecho por haber construido el lugar. Otros piden considerar un contexto más amplio, como saber si tuvieron hijos o no, así como las circunstancias de su divorcio.

La curiosa grabación sumó más de cuatro millones de reproducciones en TikTok antes de ser eliminada por el dolido sujeto.

JM