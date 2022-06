Hace pocos días se dio a conocer el caso de una mujer que sacó a su hija de una fiesta a cinturonazos, ahora, otro caso similar sale a luz, esta vez el de un maestro.

En una escuela de Perú, un maestro agarró a cinturonazos a uno de sus alumnos al verlo patear a otro niño.

También lee: Diputados prohíben castigo corporal contra menores

El profesor, Daniel Mendiola, aseguró que decidió actuar de esa forma para detener a su alumno, quien se encontraba pateando a otro estudiante dentro de un salón de clases en la Institución Educativa San Felipe 12067, ubicada en Piura, Perú.

Del hecho circula una fotografía en la que se aprecia al maestro con el cinturón en mano, y el niño, arrodillado.

Te recomendamos: Vinculan a proceso a feminicida de la maestra Fabiola Vianey

Después de lo ocurrido, Mendiola reveló en su cuenta de Facebook que temió lo peor, pues pensó que, luego de ser suspendido por el colegio, iría a prisión.

"No podría seguir viendo tal injusticia"

"Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso por los dizques derechos humanos, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso... No me arrepiento de nada", publicó.

Más noticias: Estudiantes del Conalep crean block ecológico capaz de resistir impactos de bala

Sin embargo, el maestro no solo no fue detenido o despedido, sino que recibió el aplauso de los padres de familia, por imponer autoridad.

Tras ser absuelto en su cargo como profesor, Mendiola agradeció en redes sociales: "Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que todos sepan que ser profesor no solo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores", escribió.

Quizá te interese: UNAM: Estudiante amenaza de muerte a maestra por recibir un 8 de calificación

"Demostremos que todavía podemos confiar en que el bien siempre vence al mal. Como profesor, m comprometo a seguir impartiendo una buena educación. Gracias a todos los padres que me respaldaron y pidieron justicia por mí, en serio, muchas gracias. Dios los bendiga", añadió el docente.

SE