El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se entregó este viernes ante las autoridades estadounidenses para ser extraditado a su país.

El expresidente llegó al tribunal a la hora prevista, las 09:00 hora local, y evitó entrar por la puerta principal para no encontrarse con los medios de comunicación.

"Apenas durmieron dos horas y media recordando momentos", indicó una fuente del entorno de Toledo en alusión al expresidente y su esposa.

"No le corro a la justicia", declaró antes de presentarse en el Palacio judicial de San José, en California.

El exmandatario peruano salió con su abogada de oficio Mara Goldman y su esposa Eliane Karp.

El expresidente, que está acusado en Perú de corrupción por el caso Odebrecht, aseveró no saber "cuánto tiempo" lo tendrán en la cárcel.

Manifestó su preocupación respecto a que no se le había informado sobre quiénes se presentarán ante la justicia estadounidense para extraditarlo.

"No sé quiénes van a venir a recogerme del Perú, pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido por favor que no me maten en la cárcel", aseveró el exmandatario, antes de solicitar que le permitieran a él y a su defensa "luchar" con sus propios "argumentos".

El pasado 21 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió su extradición a Perú por los delitos de colusión y lavado de activos.

