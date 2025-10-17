El número de católicos en el mundo aumentó ligeramente en todos los continentes hasta mil 405 millones 454 mil fieles, pero continúa la caída de las vocaciones, sobre todo la de las religiosas, que descendió en más de 9 mil en Europa, América y Oceanía en un año, según el último anuario estadístico de la Iglesia católica publicado este viernes por la agencia para las Misiones, FIDES.

Según los datos actualizados a 30 de junio de 2023, el número de católicos era de mil 405 millones 454 mil personas, lo que supone un aumento total de 15 millones 881 mil respecto al año anterior en todos los continentes.

El incremento más significativo fue en África, con 8 millones 309 mil bautizos más, seguido de América (5 millones 668 mil), Asia (954 mil), Europa (740 mil) y Oceanía (210 mil).

Así, el porcentaje mundial de católicos aumentó con respecto al año precedente alcanzando el 17.8 %, lo que supone un aumento del 0.1 %.

Por otra parte, se confirma la tendencia a la disminución global de las religiosas en 2023, con un descenso de 9 mil 805.

Actualmente son en total 589 mil 423, y los aumentos se registran de nuevo solo en África (mil 804) y en Asia (46).

En Europa, disminuyó el número en 7 mil 338, así como también cayó en América (4 mil 066) y Oceanía (251).

Del anuario se desprende que continúa la falta de vocaciones, pues el número de seminaristas mayores, diocesanos y religiosos cayó globalmente en mil 986, estableciéndose en 106 mil 495.

Los aumentos solo se registraron en África (383), mientras que las disminuciones se dieron en Asia (mil 331), Europa (661), América (362) y Oceanía (15).

El número total de sacerdotes en el mundo también sigue bajando, situándose en 406 mil 996, con una disminución de 734 respecto al último año. Una vez más, Europa registra el descenso más considerable (2 mil 486), al que se suman América (800) y Oceanía (44).

Al igual que el año pasado, los aumentos de sacerdotes solo se dan en África (mil 451) y Asia (mil 145).

Mientras que aumentó el número de misioneros laicos en el mundo, que son 444 mil 406, con una subida de 31 mil 320, repartido del siguiente modo: América (29mil 652), Asia (2 mil 290) y Oceanía (76), con disminuciones en África (404) y en Europa (294).

También el número de catequistas en el mundo creció interanualmente un total de 17 mil 384, hasta 2 millones 866 mil 966. Las disminuciones se registraron en Europa (17 mil 173) y en África (11 mil 054).

Sin embargo, se produjo un cambio en la tendencia a la baja, con un fuerte aumento de su número en América (30 mil 667), Asia (14 mil 616) y Oceanía (328).