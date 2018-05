Obligarán a comparecer a Mark Zuckerberg en Reino Unido

El Parlamento británico volvió a citar a comparecer al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, después de que éste rechazara hacerlo la primera vez que lo notificaron para aclarar la presunta filtración de datos de millones de usuarios de la red social a la compañía Cambridge Analytica.

El presidente del Comité Parlamentario de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, Damian Collins, remitió una carta a la responsable de Relaciones Públicas de la red social, Rebecca Stimson, en la que expresó su deseo de que Zuckerberg responda a las preguntas de los diputados el próximo 24 de mayo.

El comité, según señala la misiva, ha decidido volver a pedir la comparecencia del directivo y fundador de Facebook después de publicarse que éste podría testificar en el Parlamento Europeo este mes.

Collins confió en que Zuckerberg responda “positivamente” a su solicitud, pero amenazó con que, “si no es así, el comité emitirá una citación formal para obligarle a comparecer cuando se encuentre en el Reino Unido”.

El máximo responsable de Facebook es reclamado por el Parlamento británico para responder por el escándalo en torno a la empresa británica Cambridge Analytica que recopiló información de 87 millones de usuarios de la red social.

Según revelaron en marzo los diarios The New York Times y The Observer, Cambridge Analytica utilizó esos datos para elaborar perfiles psicológicos de votantes, que supuestamente vendieron a la campaña del ahora presidente Donald Trump, durante las elecciones de 2016, y a la campaña británica a favor del “Brexit” previa al referéndum de junio de ese mismo año.

El responsable de tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, fue el directivo de la compañía que escogió Zuckerberg para testificar en su lugar en el Palacio de Westminster.

Schroepfer lamentó el escándalo y reconoció que la red social cometió errores al tiempo que se comprometió a que la “propaganda política” será mucho más “transparente” en el futuro, aunque matizó que “ahora mismo” no es posible para los usuarios deshacerse por completo de esos anuncios.

EFE

No se disculpa por el escándalo

Mark Zuckerberg inauguró la conferencia de programadores de Facebook, reconociendo que 2018 ha sido “un año intenso”, pero se abstuvo de disculparse por el enorme escándalo en el que una empresa usó los datos privados de millones de usuarios.

El cónclave en San José, California, reúne a programadores, especialistas en tecnología y otros empleados. Ahí, Zuckerberg reiteró que la empresa está invirtiendo cuantiosos recursos en medidas de seguridad y en el fortalecimiento de sus sistemas, a fin de evitar que sean usados para interferir en procesos electorales.