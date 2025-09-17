Activistas proyectaron el martes imágenes del presidente estadounidense, Donald Trump, y del criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una torre del castillo de Windsor, donde el dirigente norteamericano será recibido el miércoles en su visita de Estado a Reino Unido, según imágenes de AFPTV.

El grupo británico Led by Donkeys (”Dirigidos por burros”), que exige responsabilidades a los políticos con campañas a menudo humorísticas, logró difundir durante varios minutos un montaje de video en una de las torres de la residencia real, situada al oeste de Londres.

Entre las imágenes proyectadas estaban retratos de Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de su juicio por explotación sexual, junto con Donald Trump y extractos de periódicos.

Decenas de manifestantes anti-Trump se congregaron la tarde de ayer en Windsor para protestar contra la visita del presidente estadounidense.

Miles de personas tienen previsto manifestarse hoy en Londres contra esta visita de Estado, la segunda que realiza Trump en Reino Unido.

El Universal

Publican nuevos documentos relacionados con el caso

El Congreso de Estados Unidos publicó nuevos documentos relacionados con el caso del depredador sexual Jeffrey Epstein, entre ellos una lista de listas de contactos personales entre los que aparecen el presidente de EU, Donald Trump; el ex secretario de Estado Henry Kissinger; el líder de The Rolling Stones, Mick Jagger; y el actor Dustin Hoffman.

En este nuevo grupo se incluye una agenda de contactos de más de cien páginas, fechada en 2001, en la que se recogen las direcciones de lugares de trabajo y números de teléfono como el de Trump, incluyendo los de Nueva York y los de Mar a Lago, y también un número de teléfono fijo y otro de móvil de la actual primera dama, Melania Trump.

EFE

CT