"Número dos" de Lula lo representará en debates televisivos

Fernando Haddad, ex alcalde de Sao Paulo y candidato a vicepresidente por el Partido de los Trabajadores (PT) para los próximos comicios, representará a su instituto político en los debates televisivos de campaña si no le permiten asistir al Luiz Inacio Lula da Silva, actualmente preso.



La presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, informó este viernes que será el "número dos" de Lula da Silva quien asuma el mando si el ex sindicalista, quien cumple una condena carcelaria por corrupción y lavado de dinero, no logra una decisión favorable de la justicia.



"Vamos a tomar las medidas necesarias para la participación de Lula y, si no lo conseguimos, para la participación de Haddad. No queremos y no podemos estar fuera de los debates", dijo Hoffmann.



El anuncio se produce un día después de que los principales candidatos a la Presidencia de Brasil, excepto el ex mandatario, mantuvieran el primer debate televisivo.





Lula da Silva había pedido a la justicia permiso para participar, pero el tribunal, que lo condenó en segunda instancia, rechazó su pedido, por lo que no hubo ningún representante del PT en el debate de la víspera en TV Bandeirantes brasileña.



Haddad, un profesor e intelectual que no logró reelegirse en 2016 como alcalde de Sao Paulo, es el elegido del PT para "representar" a Lula da Silva, pero si éste es inhabilitado para participar en las elecciones, lo más probable es que sea el candidato presidencial de la izquierda brasileña en octubre próximo.



Sus posibilidades de vencer son, hasta ahora, inciertas, pues Lula da Silva lidera los sondeos desde hace meses con un tercio de la intención de voto, pero no está claro qué capacidad de absorber ese apoyo tiene Haddad, mucho menos conocido en el país y menos carismático que el ex mandatario.

