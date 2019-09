Nueva York anuncia el fin del brote de sarampión que generó emergencia pública

El Departamento de Salud de Nueva York anunció este martes el fin del brote de sarampión en la ciudad, que llevó a que el pasado abril se declarara una "emergencia pública" por la enfermedad que afectó especialmente a varias comunidades judías ortodoxas en el distrito de Brooklyn.

Aunque no se han reportado nuevos contagios desde mediados de julio, cuando se informó de que se habían acumulado 654 casos desde que comenzó el brote en octubre, el Departamento de Salud advirtió de que continuará vigilando de cerca la situación.

"Poner fin al brote de sarampión requirió una amplia colaboración con organizaciones comunitarias y líderes judíos. Ellos ayudaron a fomentar las vacunas y alcanzar niveles récord de inmunización en partes de Brooklyn", reconoció el alcalde Bill de Blasio, que el pasado 9 de abril decretó la emergencia de salud pública.

Agregó que la ciudad se mantiene alerta ante el regreso del curso escolar esta semana. "Para mantener seguros a nuestros niños y comunidades, insto a todos los neoyorquinos a vacunarse. Es la mejor defensa que tenemos", afirmó.

El brote enfrentó a las autoridades neoyorquinas, que bajo amenaza de multa obligaron a la vacunación, y a miembros de la comunidad judía que se oponían a acatar el dictamen alegando que se coartaban sus libertades religiosas.

En medio del enfrentamiento, avanzaba el brote, -que llegó a extenderse por el estado- y del total de 654 casos registrados en la ciudad, el 80 % de éstos fueron en menores de 18 años.

De acuerdo con el Departamento de Salud, el 73 % de los casos que se contagiaron con sarampión no estaban vacunados, el 7 % no había completado todas sus vacunas y el 15 % no sabía el estatus de sus vacunas.

