"No importa lo que piensen. Aquí voy", escribió tirador de sinagoga

"No puedo quedarme sentado y ver cómo mi pueblo es masacrado. No me importa lo que piensen. Aquí voy".

El mensaje aparece en una cuenta a nombre de Robert Bowers en Gab, una plataforma de redes sociales de Pensilvania que defiende la libertad de expresión y casi ni impone restricciones al contenido, y que por ello es de las favoritas de la ultraderecha estadounidense.

"No puedo quedarme sentado y ver cómo mi pueblo es masacrado. No me importa lo que piensen. Aquí voy"

Según CNN, autoridades creen que la cuenta pertenece al sospechoso detenido tras lo ocurrido en la congregación "Árbol de la Vida", en el vecindario de Squirrel Hill.

El mensaje fue posteado en la red un par de horas antes de la masacre, en la que murieron al menos 11 personas, según el más reciente recuento de la agencia Associated Press.

Bowers criticó en ese mismo mensaje a HIAS, un grupo de defensa de refugiados judíos. Y sus comentarios antisemitas eran frecuentes. "Los judíos son hijos de Satán", dice en su perfil de Gab.

También suele compartir mensajes de otros usuarios contra los judíos. Uno de ellos, de alguien que tenía una esvástica, dice: "¡Saquen a los judíos! Este no es su hogar!"

Tampoco es partidario del presidente Donald Trump; además de señalar que no votó por él, en un comentario lo acusa de ser un "globalista, no nacionalista".

En un comunicado, Gab dijo que "desaprobamos y condenamos inequívocamente todos los actos de terrorismo y violencia... La misión de Gab es muy simple: defender la libertad de expresión y la libertad individual en línea para todas las personas".

JM