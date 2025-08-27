Matt Dubois, director de la escuela católica La Anunciación en Minneapolis, calificó este miércoles como "una pesadilla" los momentos vividos durante el ataque de un tirador que disparó contra los asistentes a una misa de inicio de curso, dejando dos niños muertos y 17 personas heridas, 14 de ellas menores.

"Todo sucedió en cuestión de segundos. Nuestros maestros actuaron como héroes. Los niños se agacharon y los adultos los protegieron. Incluso los niños mayores cuidaban de los más pequeños", relató Dubois en una conferencia de prensa frente al colegio.

El ataque ocurrió mientras niños y docentes participaban en la misa. El agresor, identificado como Robert Westman, utilizó tres armas distintas para disparar a través de las ventanas de la iglesia del colegio, causando la muerte de un niño de ocho años y otro de diez.

"Esto es una pesadilla... Cuando organizamos este año escolar, elegimos como tema unas palabras del capítulo 29 del profeta Jeremías: 'un futuro lleno de esperanza'. Hoy, sin embargo, no hay nada que nos pueda dar esperanza", añadió el director.

La escuela de La Anunciación es un colegio católico que atiende a estudiantes desde cinco a 14 años, según su web oficial.

La senadora demócrata de Minnesota, Tina Smith, indicó por su parte a medios locales que la escuela está "muy comprometida con la comunidad y muy conectada con el barrio" y que es conocida por "su activismo".

El director del Buró Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, confirmó la identidad de Westman, de 23 años, y agregó que el atacante se quitó la vida después del ataque y que no tenía antecedentes penales.

Las autoridades policiales han informado que los 17 heridos, 14 niños y tres personas en torno a los 80 años, están fuera de peligro.

La Casa Blanca ha ordenado a todos los edificios públicos y militares colocar la bandera de los Estados Unidos a media asta como señal de solidaridad con las familias de las víctimas y la medida permanecerá vigente hasta el atardecer del 31 de agosto.

