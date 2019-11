Michael Bloomberg analiza presentarse a la carrera presidencial en EU

El ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg evalúa presentar su precandidatura presidencial para 2020 en el Partido Demócrata al considerar demasiado moderado a Joe Biden y demasiado a la izquierda a Bernie Sanders y Elizabeth Warren, señalaron el jueves varios medios de Estados Unidos.

El septuagenario presidente y fundador de la agencia internacional de noticias económicas que lleva su nombre, había anunciado en marzo pasado que no participaría en las primarias teniendo en cuenta el ya nutrido elenco de postulantes en su partido y para no perjudicar al ex vicepresidente Biden, uno de los demócratas más centristas.

Pero según fuentes cercanas al hombre de negocios citadas por el New York Times y CNN, entre otros medios, reunió las firmas necesarias para presentar su precandidatura en Alabama, un día antes de que venza el plazo para hacerlo en ese estado del sur del país.

"Piensa que Biden es débil y que Sanders y Warren no pueden ganar", dijo una fuente allegada a Bloomberg citada por el New York Post.

Bloomberg, una figura centrista próxima a Wall Street, nunca ocultó en los últimos tiempos su oposición a las medidas preconizadas por Warren y Sanders, que están llevando una campaña muy inclinada hacia la izquierda en la que denuncian, por ejemplo, un sistema "corrompido" por los financistas de Wall Street y las grandes empresas.

Desde hace algunas semanas allegados a Bloomberg señalaron que el ex alcalde neoyorquino (2002-2013) estaba reflexionando sobre la posibilidad de postularse ante la caída de Biden y el ascenso de Warren y Sanders en los sondeos.

JM