Martín Vizcarra será investido hoy como nuevo jefe de Estado

Lo que inicialmente iba a ser una sesión para debatir la destitución de Pedro Pablo Kuczynski por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, se convirtió ayer en un pleno para acordar la forma en que se aprobará la salida del Ejecutivo tras su renuncia.

El jefe de Estado presentó el miércoles su carta de renuncia y el Congreso acordó analizar si le permitían tomar esa decisión o si mejor optaban por destituirlo, con lo que se convertiría en el primer mandatario peruano en caer del poder por causa de la constructora brasileña.

Así, la mayoría de bancadas se manifestó a favor de aceptar la renuncia de Kuczynski, a pesar de que rechazaron que no haya aceptado su responsabilidad en los hechos denunciados, pero un sector de izquierda prefiere que su salida sea por destitución.

“Si aceptamos la renuncia, la vamos a aceptar en los términos de la vacancia (destitución)”, afirmó el congresista Wilbert Rozas, del izquierdista Frente Amplio, quien recordó que los presuntos lazos de Kuczynski con Odebrecht, entre otras empresas, representaban contratos por proyectos de miles de millones de soles.

En todo caso, se prevé que la decisión final llegue hoy, en el mismo día en que Martin Vizcarra tiene previsto ser investido como presidente —hasta el 28 de julio de 2021— para afrontar los huecos que deja Kuczynski cn su salida, independientemente de cómo se desarrolle ésta.

Una vez en el poder, Vizcarra deberá concentrarse principalmente en impulsar el crecimiento y controlar el déficit fiscal, que supera el 3% del PIB y la creciente deuda externa, surgen como los desafíos que Vizcarra deberá hacer frente en el área económica, explicó el economista Guido Pennano, exministro de Industrias.

“Perú no puede estar tres años con un déficit fiscal de ese margen, que el gobierno lo financia con deuda externa”, advierte, tras subrayar que en los 600 días que duró el gobierno de Kuczynski “nos hemos endeudado de manera exagerada”.

Mientras la clase política mantiene sus discusiones sobre lo que conviene al país, ayer miles de personas se reunieron en la capital peruana y se mostraron indignados por su actuar . Al grito de “¡que se vayabn todos!”, los peruanos clamaron por nuevas elecciones

Partido de PPK da respaldo

El congresista Gilbert Violeta, presidente del partido gobernante Peruanos Por el Kambio (PPK), anunció ayer el apoyo del oficialismo al vicepresidente Martín Vizcarra para que asuma la presidencia en reemplazo del renunciante Pedro Pablo Kuczynski, y le pidió que forme un gobierno de unidad nacional.

Se mantiene la Cumbre de las Américas

Sin importar los cambios en el Gobierno peruano, la Cumbre de las Américas se celebrará a meduados de abril, los días 13 y 14, como estaba previsto y contará con la asitencia del presidente estadounidense, Donald Trump, quien podría toparse con su homólogo Nicolás Maduro, a pesar de haber sido “desinvitado” a la reunión.

El embajador peruano en Washington, Carlos Pareja, aseguró que el vicepresidente peruano Martín Vizcarra, quien tiene previsto asumir hoy la jefatura del Estado, “ha expresado el interés en que la Cumbre se realice” a pesar del proceso de transición que vive Perú a raíz de la renuncia de Kuczynski.

“El nuevo presidente Vizcarra tiene el mayor interés en que la Cumbre se celebre como estaba previsto, y que sea exitosa, naturalmente”.

Mientras diversos organismos internacionales muestran su preocupación respecto a la situación que se vive en el país, al presidente venezolano, Nicolás Maduro, lo que le interesa es quién lo va a recibir a su llegada.

“Yo pensaba que él (Kuczynski) me iba a recibir en la Cumbre de las Américas, y resulta que no va a estar ahí”, dijo y se preguntó: ¿Cuándo yo llegue quién me va a recibir en Lima? Habrá que coordinar eso con el canciller, Jorge Arreaza”, dijo Maduro en una alocución transmitida por la televisión estatal VTV.

El reto de formar un Gobierno distinto

Keiko Fujimori, la ganadora de la crisis. AP/Archivo

En un país polarizado en el que unos reclaman elecciones anticipadas y otros exigen que agote el mandato hasta julio de 2021, Martín Vizcarra tendrá que hacer malabarismos para lidiar con un Congreso dominado por el partido de Keiko Fujimori, victoriosa de esta crisis, que llevó a Pedro Pablo Kuczynski a renunciar.

La única fortaleza del hasta ahora embajador en Canadá, es que no está salpicado por escándalos de corrupción ni tiene afiliación política. Esto puede permitirle tender puentes, algo que no debería ser imposible para un ingeniero civil ligado al sector de la construcción.

En opinión del anlista político Mirko Lauer, el primer desafío para Vizcarra será conformar un gabinete “de ancha base, de unidad nacional” en el que no deberían participar los ministros que acompañaron a Kuczynski, para no ser “percibido como un gobierno continuista”.

“Lo clave es que jale el centro político, que abandonó a Kuczynski en la última hora”, dijo, agregando que Vizcarra podría apelar a su condición de político provinciano para convocar a figuras de distintas regiones de Perú.

Sin embargo, no todos piensan igual. El ex candidato presidencial Alfredo Barnechea, líder del partido Acción Popular, conminó a Vizcarra a convocar comicios presidenciales y legislativos anticipados porque “es un presidente de transición”; pero el nuevo presidente no tiene tal atribución, según explica Fernando Tuesta, analista político y ex jefe de servicio electoral de Perú.