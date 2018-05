Malasia consideraría reanudar la búsqueda del MH370

El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, dijo hoy que su gobierno considerará reanudar la búsqueda del avión del vuelo MH370 de Malaysia Airlines desaparecido en 2014, si aparece información nueva sobre su paradero.

"Seguimos esperanzados en que podremos encontrar las respuestas que estamos buscando, que aparecerá nueva información y que en algún punto en el futuro se localizará el avión".

El mandatario hizo estas manifestaciones un día después de que el gobierno diera por concluida la segunda operación de búsqueda en una remota zona del océano Índico donde se cree que se estrelló el avión con 239 personas a bordo.

"Hemos hecho una búsqueda muy grande. No hemos encontrado aun ninguna prueba. Hemos llegado a un punto en el que no podemos seguir buscando algo que en realidad no podemos encontrar", declaró Mahathir según la agencia Bernama.

"Si alguien tiene alguna información, consideraremos reanudar la búsqueda pero por ahora tenemos que detenerla", añadió el dirigente que mostró su "comprensión" con los familiares de las víctimas.

La empresa estadounidense Ocean Infinity inició en enero la segunda operación de búsqueda tras llegar a un acuerdo con el gobierno malasio que le dio hasta ayer como plazo para encontrar el avión.

La compañía, que inicialmente preveía rastrear una zona de 25 mil kilómetros cuadrados de fondo marino, extendió la búsqueda hasta los 112 mil kilómetros cuadrados sin poder localizar los restos del aparato.

Esta zona estaba situada al norte de los 120 mil kilómetros cuadrados donde tuvo lugar la búsqueda inicial que asumieron Australia, Malasia y China, con un coste de más de 151 millones de dólares, y que fue suspendida a principios de 2017.

El ministro de Transporte malasio, Loke Siew Fook, lamentó hoy que la segunda búsqueda terminara sin éxito pese a haber dispuesto de la mejor tecnología y expertos, pero aseguró que Malasia no abandonará la aspiración de localizar el aparato.

El MH370 desapareció de los radares el 8 de marzo de 2014 unos 40 minutos más tarde de su despegue en Kuala Lumpur rumbo a Pekín, después de que alguien apagara los sistemas de comunicación e hiciera virar el aparato, según la investigación oficial.

Hasta el momento, se han recuperado 27 piezas en playas de Reunión, Mozambique, Mauricio, Sudáfrica y la isla Pemba (Zanzíbar), fragmentos que fueron arrastrados por las corrientes del Índico, lo que concordaba con la hipótesis oficial del siniestro.

De estos, los expertos confirmaron que tres fragmentos de ala encontrados en Reunión, Mauricio y Pemba pertenecen al MH370, otras siete piezas -incluidas partes del interior de la cabina- lo son "casi con seguridad" y ocho más lo son "con alta probabilidad".