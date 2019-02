Maduro retiene arbitrariamente a equipo de periodistas

Luego de realizar una entrevista al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, un equipo de cinco periodistas coordinados por Jorge Ramos, fue retenido arbitrariamente en el Palacio de Miraflores en Caracas, informó a través de un comunicado la cadena de Noticias Univisión, casa editorial de Ramos.

Según los comunicadores, el equipo de Jorge Ramos fue retenido porque a Maduro le habrían incomodado las preguntas que se le realizaron durante la entrevista, hecho que le llevó a tomar la decisión de impedir la salida de los comunicadores.

Además fueron confiscados los equipos técnicos con los que realizaron la entrevista al gobernante venezolano.

El ministro de comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez dijo a Univisión que los periodistas no estaban retenidos, si no que se encontraban de camino a su hotel, sin embargo en un corte informativo, Univisión expresó que hasta el momento no habían podido mantener comunicaciones con sus periodistas.

Según Rodríguez, Ramos llamó en varias ocasiones “dictador” y “asesino” a Maduro durante la entrevista, hecho que molestó al mandatario y los llevó a retener a los comunicadores.

NM