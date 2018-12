Luces de Navidad atraen a miles de personas al centro de Londres

Cientos de miles de personas acuden al centro de esta ciudad durante la época invernal para presenciar las espectaculares luces de Navidad en el distrito comercial de Oxford Street, Picadilly y la zona hipster de Carnaby Street.

Una de las luces más atractivas este año es en Carnaby Street que rinde tributo al grupo de rock Queen y a su vocalista Freddie Mercury con la canción "Bohemian Rhapsody" que luce en enormes letras en neón.

"Is this the real life? Is this just fantasy?" son parte de las luces de neón que cuelgan de la peatonal Carnaby Street que en los años 60 fue punto de reunión de músicos y bandas como Jimi Hendrix, Los Beatles y Rolling Stones, entre muchos otros.

A unos pasos de Carnaby Street esferas gigantes decoran la amplia avenida comercial de Oxford Street de 1.3 kilómetros de longitud, que desde hace 59 años es iluminada durante la época navideña.

El metro Oxford Circus cierra de manera intermitente al paso de peatones debido a las multitudes que se amotinan en horas pico para visitar las luces y hacer las compras navideñas.

A unos pasos en Regent Street, por tercer año consecutivo ángeles gigantes lucen sus alas extendidas de 17 metros de ancho que iluminan de noche la avenida que termina en la famosa glorieta de Picadilly Circus.

Los ángeles de aluminio fueron decorados con 300 mil luces LED que dejan boquiabierto a los paseantes que aprovechan para tomarse una foto o una selfie.

Las luces de Regents Street son un espectáculo gratuito al aire libre que se ha convertido en una tradición desde 1954.

Las calles compiten por la atención de los visitantes que realizan sus compras de último momento durante el último fin de semana antes de Navidad.

Entretanto, la Plaza de Trafalgar alberga el enorme pino de 25 metros de altura, un regalo del gobierno de Noruega al pueblo británico desde 1947 por su apoyo durante la II Guerra Mundial.

El rey Haakon de Noruega y su gobierno lucharon contra la Alemania nazi desde el exilio en Londres de 1940 a 1945 y como muestra de gratitud cada año regalan un árbol navideño.

NM