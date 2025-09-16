El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvo este martes que el ataque realizado por Israel contra miembros de Hamás en Catar fue "plenamente justificado".

Netanyahu argumentó que el gobierno catarí, que ha actuado como mediador entre Israel y el grupo islamista en Gaza, no solo desempeña un papel diplomático, sino que también "alberga", "organiza" y "financia" a Hamás.

Te puede interesar: Estados Unidos acelera las redadas migratorias en Chicago con más agentes

Según el mandatario israelí, esta relación hace que Catar sea cómplice en las actividades de Hamás y, por lo tanto, responsable de los ataques perpetrados por dicho grupo.

"(Catar) Está vinculado a Hamás, alberga a Hamás, organiza a Hamás, financia a Hamás", afirmó Netanyahu. "¿Es Catar proisraelí? ¿Está de nuestro lado? Saben que no es cierto", dijo para añadir: "Nunca pensé que pudieran ser proisraelíes o incluso neutrales".

En una rueda de prensa en Jerusalén, Netanyahu añadió que "si Catar hubiera querido, podría haber ejercido fácilmente una presión mucho mayor y eso nos habría ayudado a liberar a todos nuestros rehenes en los primeros meses de la guerra (en Gaza)".

Israel atacó la semana pasada en suelo catarí al equipo negociador de Hamás que estaba allí reunido para conversar sobre la última propuesta estadounidense en la Franja palestina.

A resultas del bombardeo en Doha al edificio donde se encontraban, murieron seis personas, cinco de ellas del grupo islamista pero no líderes del mismo. Tanto Catar como Estados Unidos son mediadores entre Hamás e Israel en Gaza y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado su molestia por el hecho de que Netanyahu haya atacado el suelo de un país que considera su aliado.

También puedes leer: Fiscalía pedirá la pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk

Según el primer ministro israelí, el ataque estuvo "plenamente justificado" porque Israel tiene el "derecho internacionalmente reconocido" de actuar "contra los terroristas que operan y los atacan desde otros estados".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP