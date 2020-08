Laura entra en EU convertido en un poderoso huracán

Laura alcanzó este jueves las costas de Luisiana, al sur de Estados Unidos, convertido en un huracán de categoría 4 "extremadamente peligroso", lo que ha obligado a evacuar a centenares de miles de personas de este estado y del vecino Texas, ante la amenaza de crecidas de agua "catastróficas".

"Extremadamente peligroso, el huracán de categoría 4 Laura toca tierra cerca de Cameron (Luisiana)", dijo el Centro Nacional de Huracanes en una actualización a las 06H00 GMT.

"Marejada ciclónica catastrófica, vientos extremos e inundaciones repentinas están sucediendo en partes de Luisiana", advirtió el centro, que informó de que Laura registra vientos máximos sostenidos de 240 km/h.

Si Laura mantiene esta fuerza en tierra, se convertiría en uno de los 13 huracanes más fuertes registrados en Estados Unidos, aunque el NHC dijo que "se espera un debilitamiento rápido" tras su entrada en tierra.

Sumadas a la marea alta, esas marejadas —que podrían penetrar unos 50 km tierra adentro— podrían causar una crecida de las aguas de entre 4.5 y 6 metros por encima del nivel normal.

El estado de Luisiana alberga grandes centros de refinado de petróleo. Más de 100 plataformas petrolíferas en el golfo de México fueron evacuadas como medida de precaución.

Los habitantes de la zona abandonaron el lugar en autobuses tras recibir una orden de evacuación obligatoria por el riesgo de inundaciones.

Evitar contagios

Angela Jouett, que dirige las operación de evacuación en Lake Charles, dijo que se habían dispuesto nuevos protocolos debido a la pandemia de coronavirus.

"Las personas que entran (a los centros de evacuados) se rocían las manos con desinfectante", tienen "controles de temperatura" y mantienen una distancia física de dos metros.

El gobernador Abbott —cuyo estado sufre una importante ola de contagios de COVID-19— instó a aquellos que pudieran pagarlo a refugiarse en hoteles y moteles "para aislarse".

En Nueva Orleans, devastada en 2005 por el huracán Katrina, de categoría 5, el histórico barrio Francés se vació de turistas, se apilaron sacos de arena frente a puertas y ventanas, y se protegieron los edificios de arquitectura colonial con chapas de madera.

"No me preocupa que el agua entre con la tormenta, me preocupa la lluvia y que las bombas no funcionen, y eso es lo que causará las inundaciones", dijo Robert Dunalp, propietario de un comercio, recordando a Katrina, que dejó mil muertos y enormes daños.

Laura pasó el lunes como tormenta tropical por Cuba, provocando intensas lluvias, fuertes marejadas y algunos daños, tras atravesar la isla La Española, que comparten Haití y República Dominicana, donde dejó una estela de 25 muertos.

Se prevé que esta temporada de tormentas del Atlántico, que se extiende hasta noviembre, sea una de las más duras. El NHC pronostica hasta 25 temporales y Laura es el duodécimo hasta ahora, mientras que Marco, que llegó a tener fuerza de huracán, se disipó el martes frente a la costa de Luisiana antes de tocar tierra.