Latinoamérica pide financiación internacional para afrontar el cambio climático

La crisis climática es ya una "nueva pandemia" y su "reloj de destrucción" del planeta solo se detendrá si los países destinan dinero, tiempo y recursos humanos a la transición hacia la energía renovable, concluyeron este miércoles líderes de América reunidos en una cumbre virtual.

Durante el "Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas", los presidentes y ministros de siete países de Latinoamérica y el Caribe hicieron énfasis en la urgencia de diseñar mecanismos innovadores que hagan posible una acción climática "efectiva" en esta parte del mundo y una recuperación económica pospandemia.

A juicio del mandatario argentino, "no hay una crisis ecológica ajena a la crisis social y a las necesidades de replantear los pilares de la arquitectura financiera internacional", por lo que "la riqueza en el mundo debe ser ponderada desde una nueva visión y no con una sensibilidad centrada en otras cosas que no sea el medioambiente".

Ultimátum climático

A pesar de las buenas intenciones de los participantes en el "Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas", el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, denunció a lo largo de la jornada la desigualdad regional para acceder a financiamientos que permitan hacerle frente al cambio climático.

Esta realidad, apuntó, "debe ser un punto importante en la discusión de la recuperación poscovid ya que la creación de un mundo igualitario, inclusivo y resiliente al clima pasa necesariamente por impulsar el desarrollo compatible con la naturaleza para todos los países".

De hecho, ahondó su homólogo de Panamá, Laurentino Cortizo, la próxima Conferencia sobre el Cambio Climático (COP26) es la "última" oportunidad que tiene la humanidad para preservar el planeta y por tanto esa "reunión no puede fracasar".

Kerry fue aún más enfático: "La naturaleza nos está gritando. Nos está enviando mensajes todos los días de que no estamos haciendo lo suficiente".

MB